Láska: Zeman řekne, že senátor je blbeček. A já musím přesvědčit 3/5 poslanců, senátorů a Ústavní soud

Senátor Václav Láska (SEN 21) sdílel na svém facebookovém profilu koláž, která koluje po internetu a vysvětluje, že není mandát jako mandát. Podle jeho slov to docela sedí.

„Senátor, když chce dokázat, že prezident dělá věci špatně, tak musí napsat ústavní žalobu; přesvědčit 26 kolegů k jejímu podpisu; přesvědčit 3/5 senátorů a pro ni hlasovat; přesvědčit 3/5 poslanců a pro ni hlasovat; přesvědčit Ústavní soud, aby jí vyhověl. Prezident, když chce dokázat, že zákonodárce dělá něco špatně, tak jde do televize a řekne o něm, že je blbeček,“ podotkl senátor Láska s tím, že prostě není mandát jako mandát.

Senátorské kluby se před týdnem dohodly, že ústavní žaloba na Miloše Zemana bude nějakým způsobem rozšířena o nečinnost prezidenta při odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Pod verzi žaloby na prezidenta, kterou v dubnu představil předseda senátorského Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21 (SEN 21) Václav Láska, se podepsalo 34 senátorů. Novou verzi ale budou muset senátoři podepsat znovu. Senát by měl žalobu pro hrubé porušení Ústavy projednávat pravděpodobně na zasedání pléna 24. července, řekl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Původní žaloba, kterou Láska představil na konci dubna, je postavena na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky Ústavu porušuje. Popisuje Zemanovy skutky, které jsou podle tvůrců hrubým porušením Ústavy. Prezident v polovině června na TV Barrandov řekl, že návrh žaloby je ústavní negramotnost a že jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou.

Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes ve vyjádření poskytnutém ČTK označil žalobu za pseudožalobu, která je projevem bolševického myšlení autorů. „Nestojí za zlámanou grešli. Je to divadlo nenávisti pro média,“ napsal.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Pro podání žaloby pak bude třeba souhlasu ústavní většiny nejméně 120 poslanců.

K ústavní žalobě na hlavu státu Senát přistoupil jednou, a to především kvůli rozsáhlé amnestii, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus před odchodem z funkce v roce 2013. Ústavní soud o ní nerozhodl s odůvodněním, že Klausův prezidentský mandát krátce po podání žaloby uplynul. Pokud by soud žalobě vyhověl, trestem by pro žalovaného mohla být ztráta prezidentského úřadu.

