Láska v ČT: V Česku se s někým, kdo má zahalený obličej, či nikáb, setkáme spíše u turistů. Když zakážeme zahalování, bude to zásah proti turistům

Dánsko zakázalo zahalování tváře na veřejnosti a v místní muslimské komunitě to vře. Povolen není nikáb ani burka. Na šátky nošené přes vlasy se opatření nevztahuje. Kdo zákon poruší, riskuje pokutu v přepočtu zhruba 3500 korun, při opakovaném provinění pak až desetinásobek. Česko by mohlo dánský příklad následovat. Je to boj o větší bezpečnost, nebo zásah do práv lidí? Na toto téma ve středečním pořadu Události, komentáře na ČT24 promluvili senátor Václav Láska a poslanec SPD Jiří Kobza.

Evropské státy v odůvodnění, proč k zákazu nošení burek a nikábu přistupují, zmiňují bezpečnostní roziko. Podle Lásky se něco takového nedá zcela jistě považovat za alibismus. „Už jen proto, že zákony zemí, které k tomu přistoupily, už prošly i přezkumem Evropského soudu pro lidská práva, který jejich zdůvodnění shledal jako pravdivá, věcná a opodstatněná,“ řekl.

Zmínil, že v odůvodnění zemí, které k zákonu přistoupily, ne vždy byla bezpečnost zcela prioritní. „Velmi často tam byl zmiňován i fakt, že zahalování tváře zkrátka nepřijde do jejich kultury a není dobré pro začlenění lidí s islámskou vírou,“ dodal Láska s tím, že bezpečnost lidí samozřejme nelze zajistit jedním zákonem.

Podle poslance Kobzy mají Dánové rozhodně pravdu v tom, když ve svém zákoně uvádějí, že zahalování vede k vytváření paralelní společnosti a k zavádění zákonů šaría, což je nekompatibilní s evropskými zákony. „V dánském zákoně je uvedeno to, že je trestné nejen samotné zahalování, ale co mně se osobně líbí, i nucení k zahalování, protože ne všechny muslimky, které chodí v Evropě, to dělají dobrovolně, ale pod tlakem rodiny a manželů,“ doplnil Kobza s tím, že ženy mají svobodně rozhodovat o tom, co nosí na sobě.

Česko by mohlo být další zemí, která v budoucnu zakáže zahalování tváře na veřejnosti. Podobný návrh jako v Dánsku se chystají předložit jak KDU-ČSL, tak SPD. Za správnou myšlenku to považuje také premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Česko je podle Lásky v tomto případě v trochu jiné situaci, než Dánsko. „Západoevropské země, které tohle řeší, tak to řeší proto, že tam tu komunitu, která používá nikáby a tak dále, mají a je to prostě problém, který musí řešit,“ zdůraznil senátor.

Oproti tomu v České republice se tolik často s někým, kdo ma zahalený obličej, či nikáb, podle Lásky moc nesetkáme. „A pokud ano, jsou to vesměs turisté. Jestli k nečemu takovému přistoupíme, bude to zásah proti turistům, než řešení reálného problému,“ uvedl s tím, že v Česku se to akorát stane předmětem bouřlivé diskuse a politických disputací, než že by byl skutečně řešen věcný problém.

„Vývoj ale nějakým směrem směřuje a pokud návrh bude předložen, bude rozumný a v intencích toho, jak deklaroval Evrpský soud pro ústavní práva, tak i naší ústavy a základních práv svobod, tak se to dá pojmout jako nějaká prevence. V zemích, kde to řeší, je to ale represivní opatření,“ zopakoval senátor.

„My se ale snažíme poučit z toho, co se děje v západní Evropě,“ reagoval Kobza a dodal, že Evropa má problémy ve své nepřipravenosti. Otázku toho zákona bychom podle něj neměli zužovat pouze na otázku islámu, ale různých dalších eventualit, aby bylo od začátku paušalně jasné, že zahalování tváře je u nás při jakékoli příležitosti v Česku nepřípustné. „Uvadí se, že muslimská komunita v České republice je celkem početná, a to třicet tisíc, ale stále jsou to odhady,“ řekl s tím, že odhady udávají, že deset procent muslimů je radikálních a i to je již jistá hrozba.

Psali jsme: Pokuty i vězení. V Dánsku si lidé nebudou moci zahalovat obličej V Drážďanech připravili takový kurz o burkách... je z toho poprask na nejvyšších místech Rakušané řekli jasné slovo k islámu a muslimům. Není to nic moc hezkého Odhlasováno. V Nizozemsku zakázali zahalování obličeje na veřejnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab