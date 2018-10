Laudát: Kdo tleská boji s pražskou kavárnou, tleská své budoucí chudobě

Jako první se František Laudát věnoval prezidentu Zemanovi. Vyzýval: „Nalijme si čistého Zemana: Zeman svoji prezidentskou kariéru povýšil absolutně nadevše, včetně základních zájmů naší země. Ve snaze zalíbit se širšímu publiku, vytvořil i obraz nepřítele – Pražskou kavárnu. Nejde o nic jiného, než o útok na intelektuální část společnosti, která ani náhodou není omezena jen na pražské reálie. Ti, kteří mu za tuhle politiku tleskají, ve své většině ani netuší, že tleskají své už blízké chudobě.“

Pak zabrousil do statistiky: „Nevím, zda se někdo v Česku zabýval vlivem inteligence na výši hrubého domácího produktu, ale v některých zemích takové analýzy existují. Rindermann a Thompson zkoumali vazby mezi IQ (v devadesáti zemích) a ekonomickými důsledky. Asi nepřekvapí, že větší počet lidí se znalostí zejména přírodních věd, technologií, matematiky a strojírenství přináší zemi více bohatství. Zvýšení IQ průměrných občanů o jeden bod přináší nárůst HDP od každého jedince o 229 dolarů, zvýšení nárůstu IQ o jeden bod u elity zvyšuje HDP o 468 dolarů. Autoři výzkumu uvádějí, že pokud antiintelektuální část společnosti neumožní velké investice do vědy, výzkumu a vzdělání, dojde k sabotování systému, který zajišťuje chod nejvýnosnějšího ekonomického mechanismu na světě – lidského kapitálu.”

Pak ještě dodal: „Zejména psychologové na amerických univerzitách si pro takto utvářenou společnost vypůjčili název od filmu ‚Absurdistán‘ (Idiocracy), který byl natočen v roce 2006.“

Když už se František Laudát opřel do Zemana, byl čas i na Babiše, tentokrát za to, jak se on či jeho spolupracovníci (ale nejen ti) prohlašují za nepolitiky. „Řady ‚nepolitiků‘ se v českém Parlamentu utěšeně rozrůstají: Posledních několik dnů jsem zaznamenal rostoucí řady ‚nepolitiků‘ v české politice. Začala to, jak jinak – ‚nepolitička‘ ministryně Marta Nováková. Ta na dotaz k přijetí/nepřijetí dětských uprchlíků sdělila, že to neřeší, že není politička. Babiš už od svého příchodu do Parlamentu v roce 2013 úporně opakuje, že on, ani v jeho hnutí nejsou politici, že mají jinou historii. Řady v neděli v OVM rozšířil pirát Michálek, který sdělil, že Piráti stojí mimo stávající politický establišment ve Sněmovně. Takže až přijde hodina pravdy – zřejmě s ekonomickou recesí – možná se dovíme, že tuhle zemi vlastně žádní politici neřídili a nikdo za nic nemůže. Nic nového – jako vždycky,“ komentoval bývalý poslanec a bývalý předseda poslaneckého klubu TOP09.

U Babiše Laudát ještě zůstal. Sepsul ho za kauzu lithium. „Tři biliony v tahu a Andrej, Richard a Marta mlčí: komunisté vyváděli jako diví, přidal se Okamura a Babiš a na světě byla mimořádná schůze Sněmovny už po poslední řádné schůzi minulého volebního období. Jelikož s tím kancléř nepočítal, ve sněmovním sále už probíhala demontáž sedadel. Poslanci byli namačkáni do místnosti 205 ve Sněmovní 1. Kraválu bylo v kauze lithia více, než v noci bengálských ohňů. Naivní voliči podlehli demagogii a Babišovi to náležitě nacenili ve volebních preferencích. Babišovci bez důvěry po volbách vypověděli memorandum,“ popsal bývalý poslanec situaci.

„Teď australská společnost oznámila, že na vrty má potřebná povolení. Takže i to málo v uzavřeném memorandu Babiš odpískal. Tři biliony korun, kterými Babiš a komunisté operovali a podařilo se jimi omráčit zkoprnělou veřejnost (kdo by nechtěl splnění snu o pečených holubech létajících do huby, zde přetavené v Li - dolary), jsou velký nesmysl. Ale přece jenom, něco se z toho potenciálně vyrazit možná dalo. Babišovci jsou ve vládách od ledna 2014 a tohle je výsledek. Tak čekám, s jakou pohádkou teď premiérský Onasis vyleze? Alespoň Marta už by se mohla k lithiu vycenit, jak říkal svého času Vlasta Burian,” vyzývá Laudát.

A na závěr si František Laudát nechal komentáře o dálnicích. „Čím míň dálnic se staví, tím na větší šutry papaláši klepou: Kdo sledoval dnešní zahájení stavby dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic, asi byl zaskočen velikostí základního kamene,“ odtušil. A navíc dodal: „Na klepačce samozřejmě nemohl chybět hospodář největší, až málem nebyl za adorovaným šutrem vidět. Za povšimnutí skutečných reálií však stojí jiná okolnost. U šutru se moc neusmívají ředitelé tří firem – Metrostavu, Eurovie a Swietelského, kteří ve sdružení budou stavbu realizovat (snad). Navzdory všem Babišovým proklamacím se nové dálnice nestavějí. Velké firmy živoří i přes mnohaletý ekonomický růst a o těch několik zakázek se dělí ve sdružení. Tady to konkrétně máme 2,6 miliardy, takže možná na třetiny už to tak velký kauf pro stavaře není. Navíc sdružení jsou velmi nešťastné konfigurace pro veřejné investice. Často dochází ke sporům členů sdružení, které se přenášejí do průběhu investice,“ popsal poměry při stavbě dálnic.

„Mohl bych o tom ze své praxe vyprávět celé romány,“ rozbásnil se Laudát, pak se však vrátil ke klepání: „Ale zpět k tomu klepání na základní kámen. Když byl Zeman premiérem, zapsal se do historie klepání jako rarita. Na totožné dálnici D47 klepal dvakrát, nakonec se stejně stavělo za státní peníze. Pokud jsou někde dostupné záběry Zemanova úkonu poklepu, velmi se blížil otci Brunovi se sekyrou z rudého seriálu 30 případů majora Zemana,“ zakončil své obsáhlé politicko-ekonomické extempore František Laudát z TOP09.

