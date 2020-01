Laudátovi bylo zle u projevů. Hysterický Kubera, co udělali se Zemanem? A blábol od Babiše

Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 4720 lidí

„Čtvrtý do počtu vlezl do našich domácností už na Štěpána, a toho snad ani nemá smysl komentovat. U něj vyvstává jediná otázka, co s ním udělali, že vypadal úplně jinak než před měsícem?“ podotýká jedině k vizuální stránce prezidenta Miloše Zemana.

Nakonec však Laudát přece jen něco „k intelektuálním výronům novoročních řečníků“ podotkl. U předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) byla podle něj jediná racionální poznámka, a to že na teplo se musíme adaptovat. „To ostatní byl už jen hysterický výlev z toho, že ochránci životního prostředí jsou údajně hysteričtí (možná by si Kubera vzpomněl na slogan: ‚radši být aktivní než radioaktivní‘). Věta o tom, že nás teď nikdo bezprostředně neohrožuje, není pravda. Naopak, jen se to děje prostředky XXI. století, nikoli válečnou technikou II. světové,“ píše Laudát a podivuje se nad tím, že „to řekli všichni tři“.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Jaroslav Kubera ve svém projevu varoval před omezováním svobody a před vlivem sociálních sítí. Pozastavil se nad rozmachem zeleného byznysu, který je prý založen na šíření strachu z klimatických změn. Pozitivně naopak hodnotil změny, kterých Česko za tři desetiletí dosáhlo.

Předseda Senátu si posteskl nad pokračujícími útoky na svobodu jednotlivce, které bývají zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Jako příklad uvedl politickou korektnost nebo ekologickou posedlost. „Planeta se opravdu ani za čtrnáct dní, ani za čtrnáct let, ani za čtrnáct století nezhroutí,“ řekl. Lidé by podle Kubery se měli spíše na oteplování planety připravovat nežli utrácet peníze za marnou snahu je zastavit. „Klimatické konference nás nezachrání. Budeme muset začít každý sám u sebe,“ řekl.

Typickým jevem minulého roku bylo podle předsedy horní komory hledání vnitřního a vnějšího nepřítele pod heslem: „To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že po mně nejdou.“ Nejčastějšími termíny prý byla slova Babiš a Čapí hnízdo nebo Čína a Rusko. „Že si na ně musíme dát pozor, to je nabíledni, ale není důvod být kvůli tomu hysteričtí,“ dodal Kubera.

Jaroslav Kubera



Jaroslav Kubera

předseda Senátu

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Dále to schytal předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). K výzvám ke slušnosti mu Laudát vzkázal toto: „Když jsem se s nimi potkal v poslaneckých lavicích na sklonku podzimu 2013, po nějakém čase začali mimo kamery anoisti vykládat, jak jsou pravicoví, jak by do budoucna rádi spolupracovali. Říkal jsem jim – do Sněmovny jste se dostali pomocí lhaní a pomluv, tak se veřejně omluvte, aby se bylo o čem bavit. To samozřejmě neudělali.“ Ke slovům zákonodárce, že je Česká republika stále ještě neusazenou demokracií, Laudát dodává: „Myslím, že dělají všechno pro to, aby ji usadili jejím fackováním zleva i zprava. Nejlíp někam do kouta, kde si nebude vyskakovat.“

Vondráček ve svém projevu varoval před lhaním a nálepkováním a vybídl k hledání společného zájmu i přes rozdílné názory. Vyzval občany k boji proti hlouposti a nenávisti a doporučil nenechat si politikou ničit životy. Upozornil na hrozby v rámci globálních problémů, jimiž jsou klimatické změny a migrace.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



Mgr. Radek Vondráček ANO 2011

předseda PS PČR

„Premiéra novoročního projevu premiéra“ měla býti „projevem ‚starostlivého hospodáře‘ pro lidi, kteří si neumějí dát dohromady 1 + 1“. „Zajímavé snad bylo jen to, že pokud ekonomika ochladne, bude sekat dluhy, jen to bude fičet,“ zmínil.

Babišovým voličům bych vzkázal, že jste chtěli ‚podnikatele’, tak tady ho máte. Každé dluhy se jednou budou muset splatit. A k báječné zemi – ve všech posledních pracích světových politologů, mezinárodních institucí, ekonomů apod. je Česká republika zařazena v kategorii ‚rozvíjející se země‘. Sepsal bych tady spoustu argumentů, proč tomu tak je, ale to až jindy,“ pokračoval.

Babišův investiční plán pak dokonce označil za „blábol“. „Co může slibovat majitel ANO a dnes i premiér, který má pod kontrolou už šest let všechna dotčená ministerstva a staví dálnice nejhůř od počátku jejich výstavby v roce 1970?“ táže se Laudát. „Z jeho projevu je jasné, že ten člověk vůbec nechápe, jak se vytváří prosperita země. Ta nevzniká výstavbou gigantických děl, zabetonováním krajiny, ale aktivitami střední třídy. Jenže tu ničí svojí politikou systémově a každodenně. S jeho politikou se nikdy na vyšší úroveň nedostaneme. Naopak,“ píše, že by o tom své mohly vědět všechny evropské středomořské státy a také mnozí další.

Andrej Babiš ANO 2011



Andrej Babiš ANO 2011

předseda vlády

Zkritizoval jej i za slova o „kouzelné hůlce“: „Jak dopadá takový státní kapitalismus? Čím více státního kapitalismu, tím větší stagnace či úpadek, po počáteční euforii. Zkuste si sehnat literaturu o aktuální situaci Číny a jejím ‚investování‘ v době krize po roce 2008. Tím neříkám, že nepotřebujeme dálniční síť a postavit síť vysokorychlostních tratí. Ale na to už Babiš nemá sílu, tak odkazuje na Harryho Pottera. Směšné. Kolem nás kouzelnou hůlku nepotřebují, neblábolí, zato stavějí či už mají postaveno.“

„Doufám, že už v roce 2020 začne svítat naděje, že už bude líp bez těch, co nám slibují, že bude líp,“ doplnil ještě Laudát závěrem s poukazem na Babišovo hnutí ANO.

