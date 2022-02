Lechtivá narážka na Fialu. Babiš rozbořil ranní TV

reklama

Úvodem Babiš odpovídal na to, že Fialova vláda prosadila škrty ve státním rozpočtu – proč se to samé nepodařilo Babišově vládě. „Jsou to škrty. My jsme nechtěli škrtat zdravotnictví. Tam je největší škrt. Čtrnáct miliard pro pojišťovny. To znamená, že ta léčba, kterou my jsme zařídili, hlavně léčba rakoviny, nové léky, cystická fibróza a léky v rámci nových nejmodernějších metod, tak je teď ohrožena, a nejen těch 14 miliard, to zdravotnictví, ale celkově ten resort zdravotnictví přijde o další miliardy. Takže tato vláda bere všem – Ministerstvu dopravy, bere hasičům, a hlavně samozřejmě ona žádné úspory. Ona nešetří. Protože sama si navyšuje náklady na úřadu vlády o 74 milionů korun, tam si nakoupili nyní 118 nových počítačů, navyšují předsednictví o 400 milionů. Proč? Aby nová státní tajemnice jezdila do Washingtonu vysvětlovat předsednictví Evropské unie a podobné záležitosti?“ zeptal se Babiš.

Anketa Měl by být ombudsman Křeček odvolán z funkce za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 637 lidí

„Takže těch věcí je strašně moc. Pan Stanjura, který na to nemá ani vzdělání, ani zkušenosti, aby dělal nějaký rozpočet, má vadu v obsluze státního dluhu například. V tom rozpočtu oni podvádějí s obnovitelnými zdroji. To je vlastně ten solární tunel, který nás bude stát 600 miliard,“ dodal Babiš. Moderátorka jej přerušila a zeptala se na škrty ve zdravotnictví.

„Navýšení zdravotníkům, šest procent, schválila vláda. Tato asociální vláda, kdyby mohla, tak by to zrušila. Ale už to nemohli, protože už ta úhradová vyhláška byla domluvená. Takže samozřejmě tady se škrtají hlavně investice. My jsme měli plán investic, které se postupně realizují. V IKEM například, nebo porodnice v Bohunicích v Brně, porodnice u Apolináře a další investice, které oni teď chtějí škrtnout. Je pravda, že pojišťovny mají rezervy, ale tím, že přijdou o těch 14 miliard, tak těch rezerv bude podstatně méně a tam je ten problém. Pro nás byla prirorita zdravotnictví, nechápu, proč po covidu právě zdravotnictví tolik chtějí šetřit. Neříkám, že bude léčba hned ohrožena, ale z dlouhodobého hlediska je to špatně, je to špatný signál pro všechny zdravotníky,“ uvedl.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 5% Ne, je to nehorázné přirovnání 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16996 lidí

„Tenhle stav, který zapříčinila tato vláda, toto rozpočtové provizorium, bylo úplně zbytečné. Protože oni ušetřili kolik? Neušetřili. Vyškrtali 34,4 miliardy. Makropredikce v lednu jim padla do klína. 62 miliard dostali navíc. Takže i kdyby nic neudělali a použili náš rozpočet, tak by ten deficit klesl. Slibovali, že nebudou šetřit na lidech. Šetří. Berou investice. Vlastně zastavují investice. Ministerstvo dopravy přijde o 9 miliard. Ministerstvo průmyslu o 6,5 miliardy. Berou sport,“ rozčiloval se Babiš, moderátor jej přerušil dotazy na to, jaké předloží v této otázce pozměňovací návrhy a bude je prosazovat na plénu Sněmovny.

„Předložíme návrhy, aby se nebrali peníze lidem. My jsme navrhli navýšení platů a první, co udělala tahle asociální vláda “ vzala lidem peníze. To navýšení – a my jsme ho navyšovali jedině ve výši tehdejší predikce inflace, a to bylo nějakých 3,5 procenta. Tehdy říkal pan premiér Babišova drahota. Já neříkám, že to je Fialova drahota. Ta je teď 8,5 procenta. Já říkám, že tahle vláda je asociální. Těch 62 miliard, které jí spadly do klína, měly použít na odpuštění DPH, energií pro všechny, pro důchodce tu valorizaci, to je zákon, to musí udělat. A mimochodem ti státní pojištěnci, to je také zákon. Tak jsem zvědav, jak to prosadí a samozřejmě i obnovitelné zdroje – změna je taky zákon. Takže je tam plno min v tom rozpočtu a vyškrtali směšných 34 miliard. Budeme chtít ten původní rozpočet a určitě přijdeme s dalšími návrhy,“ dodal Babiš, který dle svých slov nechápe, proč bylo rozpočtové provizorium. Vláda Petra Fialy pak dle jeho slov nepracuje s příjmy.

Fotogalerie: - Polské ceny

Dále Babiš hovořil o zdražování. „Nejsem demagog jako pan premiér, a tak neříkám, že současná drahota je jeho drahota,“ rozhorlil se Babiš nad tím, že v minulosti se říkalo Babišova drahota. „Já říkám, že on je impotentní to řešit!“ zdůraznil Babiš.

„Těžko může pan premiér jednat s ropným kartelem, vyjednat s Putinem nějaký plyn, protože my jsme všechno zprivatizovali díky hlavně ODS, takže nemáme vůbec nic. Nakupovat nemůžeme nic. Emisní povolenky, proti kterým jsem bojoval, ano, může to zkusit, možná bude úspěšný. Ale jediný lék na to je zkrátka pomoci těm lidem. Ta pandemie je jednou za sto let. A kdyby si přečetl pan premiér, pan ministr financí neumí anglicky, Financial Times, tak by zjistil, že toto je mimořádná situace, že to je vlastně, že by se to mělo dělat nějakými dluhopisy na padesát let a teď zaškrtit všechno... Zaškrtili všechno,“ rozzlobil se Babiš.

Psali jsme: Tajíte, že covid je umělý. Mezi vědci to bouchlo Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - takzvaný ministr Lipavský končí ve funkci ČT vyhrála volby. Kartel. Babiš nadával a uniklo to Pandemický zákon. V Senátu se o něj svede bitva

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama