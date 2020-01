Lékař Pucholt: Věřte na mladé lidi. Demonstrace na Letné ukazují, že tu není lhostejnost

Lékař a někdejší herec Vladimír Pucholt, jenž je čerstvým držitelem Ceny Vladislava Vančury, v internetové televizi DVTV vzpomínal na minulý režim a na to, jak jeho rodinu vydírali. Odhalil, co si myslí o dnešní společnosti. „Dnes vládne chamtivost, sílu mají peníze,“ říká lékař, jenž vidí naději v mladých lidech. A poukazuje na loňské protivládní demonstrace na Letné, které ukazují, že zde není lhostejnost.

„Každý totalitní režim potřebuje nějakým způsobem vydírat lidi, aby spolupracovali. A vždy vydírají lidi skrze něco, co milují. Jakmile takový režim objeví, co milujete, tak má vchod do vás. Řekne vám třeba: Když nám tohle neřekne, tak já tomu vašemu dítěti vyloupnu oko. To vše jsem viděl a cítil,“ popsal Pucholt, jak fungoval komunistický režim.

Vydírán byl prý i jeho otec. „Můj táta byl advokát, po roce 1948 nastaly monstrprocesy, kdy potřebovali advokáty, aby to vše připravili. Můj táta to ale nedělal a odnesl to, byl z něj nádeník na celý život. Nás nepustili na vyšší vzdělání. Když jsme ale pak dostali rozum, byli jsme mu strašně vděční, že se do tohohle nikdy nezapojil,“ dodal lékař.

„Nechtěl jsem jim otevřít cestu do svého srdce, kde by mohli vydírat a rozhodně by se jim to podařilo. Já jsem se bál, že bych se do takové situace dostal a nemohl bych se jí ubránit,“ zopakoval Pucholt, který pak emigroval do Velké Británie, kde se později stal lékařem.

S žádným vydíráním se pak za svůj život již nesetkal. „Když máte režim, který ovládá všechno, o všem ví, je těžké z toho uniknout. Ale jednotlivci, jako jsem byl já a moji kolegové, jsme z toho mohli uniknout. Jako lékaři jsme měli jednu velikou výhodu, že k nám lidi chodili a prosili nás o pomoc, jednali s námi jinak,“ řekl Pucholt, s tím, že v té době to byla velmi šťastná pozice.

Je podle něj těžké dnešní mladé generaci vysvětlovat, jaký minulý režim opravdu byl. „Zkušenosti jde opravdu těžko předat, člověk si něco takového musí prožít, aby tomu uvěřil,“ myslí si lékař.

I když je rád za to, co přišlo po sametové revoluci v roce 1989, je podle něj veliká škoda, že se vývoj v takto osvobozených zemích dal nakonec nepříjemným a nesympatickým směrem. „Dnes vládne materialismus a chamtivost. Právě ti lidé, kteří byli u moci, skoupili všechno, dostali majetek. Ta síť tu zůstala stejná. Peníze jsou síla jak u nás, tak na Západě. Jak se k těm penězům ale přišlo, to dnes nikomu nevadí,“ uzavřel lékař Pucholt.

Věří, že se to možná jednou změní, naději vidí v mladých lidech. „Jako v roce 89 i dříve mladí ukázali, co v nich je. Věřte na mladé lidi. I ty dnešní manifestace na Letné ukazují, že tu není lhostejnost. Je v tom naděje nejen našeho národa, ale stejně tak i u ostatních národů,“ poukázal lékař Pucholt v závěru i na protesty v Hongkongu či na dění v Libyi.

