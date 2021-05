Lékař vyprávěl, jak jednal s Vystrčilem: Uprostřed výkladu se zvedl a odešel si dělat čaj...

reklama

Mounajjed prozradil, že v poslední době současné opozici hodně fandil. Až přišel zlom.

„Já vím, že pro mě to byl hroznej šok, když se udělala ta večeře na Karlově mostě. Já kritizuju tu pozici, protože já jsem jim fandil a byl jsem ochotnej odejít ze setkání kamarádů, kdyby někdo začal kritizovat opozici. Tak já jsem si říkal, tak teď něco udělejte. Řekněte, že ústenky byly skvělý. Že to není náhubek, že to je prostě náš nástroj, aby ta společnost s co nejmenšíma následkama vyšla z té pandemie. Ten covid a to, co nás ochrání, mělo být pořád nezávislé na politice. Já si dám pás, když jedu autem, ať jsem z tý nebo z tý strany. Protože když budu mít autonehodu, tak je úplně jedno, jestli volím tu partaj, nebo tu partaj. To samé byla ta ústenka, to samé byly ty restrikce,“ popisoval situaci Mounajjed.

Když měl popsat, jak si v epidemii počínal premiér Andrej Babiš (ANO) konstatoval, že při házení šipek na terč občas trefil sedmičku a občas taky čtyřku. A opozice ta občas házela zcela mimo terč. Příkladem takového politika podle něj může být exprezident Václav Klaus.

„Mně to přišlo, jako kdyby při tom házení šipek pouštěl dýmovnice, abychom vůbec ten terč neviděli,“ zlobil se lékař. Na Babišovi ocenil, že když se něco dohodne přímo s ním, tak to platí. „V tom, co jsem s ním řešil, by bylo nefér říct, že to bylo strašný. Co jsme si řekli, tak dodržel,“ zdůraznil lékař.

Domluvil si také schůzku s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a ten ho prý v jednu chvíli velmi zklamal.

„Já si dodnes pamatuju, že já jsem mu říkal naše vize a on se zvedl od toho počítače a šel pryč. Jen na mě volal, ‚já vás poslouchám, já si jen dělám čaj.‘ Mě to naštvalo, tak jsem mu říkal, nezlobte se, ale já budu pokračovat, až se vrátíte. On se teda vrátil a omluvil se. Asi mu to nedošlo,“ poznamenal Mounajjed.

„Tam dávám kritiku na současnou vládu, že v tom létě se to rozvolnilo, protože tam zase přišli nějací odborníci, kteří řekli, ‚bude to dobrý‘,“ kroutil hlavou Mounajjed.

V tuhle chvíli se mu zdá, že rozvolňování opatření může nebezpečně nabrat na rychlosti. Což může také vést k dalšímu nárůstu covid nemocných. Aby se to nestalo, musí se očkovat a očkovat a očkovat.

Velmi oceňuje to, že se podařilo rozjet velkokapacitní očkovací centrum v O2 Universum v Praze, kde může být podle jeho odhadu naočkováno až 10 tisíc lidí denně. Funguje to i díky aplikaci, kterou prý Mounajjed se svolením autorské firmy předal vládě, už je to asi 3 týdny, ale ještě nedostal žádnou zpětnou vazbu.

„Já nemám žádnou zpětnou informaci, proč to už není všude. Ta aplikace je něco, jako kdybych já vám dal ferrari auto a vy se na mě pak zlobíte, že vám do toho ještě nečepuju benzín a nezajišťuju vám servis. Já jsem dostal e-mail z centrálního řídicího týmu, jestli bychom jim ještě mohli zajistit podporu. Že bychom jim my zaplatili podporu,“ kroutil hlavou nad vládou Mounajjed.

„A ty očkovací centra se rozčilujou, že to nemají zadarmo. Tak jako musí platit sestřičkám, tak si musí zaplatit za IT servis,“ zdůraznil zklamaný lékař s tím, že vláda funguje pomaleji než státní sektor.

Ale i tak prý bude český stát jednoho dne očkovat na 100 tisíc lidí den co den. Premiér Andrej Babiš sliboval, že to bude fungovat od počátku dubna. Ale tento svůj slib doteď nesplnil.

Mounajjed v této souvislosti zdůraznil, že za jednu podanou vakcínu dostane očkovací centrum 270 korun, takže pokud denně naočkuje jeden tisíc lidí, získá prostředky ve výši 270 tisíc korun za den. Pokud naočkuje 2 tisíce lidí, bude to půl milionu den co den.

„Takže to není žádná charita. To je byznys od A do Z,“ poznamenal.

