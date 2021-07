Let olympioniků, kde propukl covid. Šéf olympijského svazu: To nebyla náhoda!

reklama

„V současné době jsou v Tokiu čtyři nakažení sportovci,“ potvrdil Jiří Kejval. K nákaze s největší pravděpodobností došlo na palubě letadla do Tokia. Už si Český olympijský výbor dělal nějakou analýzu, proč k té nákaze došlo a zda třeba tomu nešlo nějakým opatřením předejít?

Kejval také hovořil o aktuálních informacích ve vesnici. „Je to strašně smutné, neobešlo se to bez slz. Lidé, kteří jeli v tom speciálu, byli dnes odvezeni z vesnice, aby vůbec nepřišli do styku s těmi dalšími, kteří přijíždějí do vesnice, a abychom měli stoprocentní jistotu, že se ta nákaza nebude dále šířit,“ podotkl Kejval.

„Nyní všichni stoprocentně dodržují hygienické předpisy, které se týkají nošení roušek. A samozřejmě že je to pro každého obtížné. V zásadě třeba mají čtrnáct patnáct hodin každý den, v tom vedru, v té vysoké vlhkosti nosit sportovci roušky, tak je to obtížné, ale v české výpravě to dnes každý chápe. Mluvil jsem se sportovci dneska osobně, poslal jsem jim osobní dotaz a věřím, že se podaří to nějakým způsobem zmírnit a že mimo ten let se to nerozšíří,“ dodal Kejval.

