Letná? Jiří Ovčáček šokuje: Možná vstoupí do politiky

„Jestli na podzim sáhnou k násilným protestům, provedu mocnou pomstu. Oznámím vstup do aktivní politiky po ukončení mandátu pana prezidenta v roce 2023. A možná i dříve,“ uvedl na adresu demonstrujících Jiří Ovčáček. „Je neděle, den Páně. A to jest nutno dělat lidem radost,“ dodal poté dále v diskusi.

Na svém facebookovém profilu dále sdílel otevřený dopis všem, kdo jsou podle něj mlčící většinou, a dnes tedy nemanifestovali proti výsledku svobodných voleb. „Z osobních rozhovorů s mnohými z vás i z vašich e-mailů a zpráv vím, že jste protesty Milionu chvilek znepokojeni, že se často cítíte aktivisty a novináři uráženi za svou svobodnou volbu a názor. Jako kdyby každý z milionů občanů České republiky volících Miloše Zemana a Andreje Babiše byl něco méněceného oproti ‚šlechtě‘ z Letné. Věřte, že tomu tak není,“ uvedl Ovčáček.

„Mohu s plnou odpovědností prohlásit, že pan prezident si váží každého z vás, nikým nepohrdá a nesnižuje vaše občanství a přínos pro tuto republiku. Ať jste mladým člověkem, mámou, tátou, seniorem nebo těžce pracujícím člověkem. Pan prezident je s vámi. A je Petrem – Skálou české svobody a demokracie. Nepřipustí, aby ulice rozhodovala za miliony a miliony lidí. V demokracii rozhodují svobodné volby. Alfa a omega každé opravdu svobodné společnosti. Jsme s vámi, buďte s námi!“ uzavřel svůj dopis Ovčáček.

„?O co reálně kráčí na Letné? ?Vůdce Milionu chvilek nenávisti:? ?Pokud by opozice složila vládu bez hnutí ANO, tak by to bylo ideální. Podporuji tento záměr,“ uvedl také Ovčáček.