Letná: Topolánek a Pospíšil se pomstili Václavu Klausovi st.

„Po Sarajevu jste nechal uměle svolat ‚demonstraci‘ na Václavák, kde paní Livie srdceryvným hlasem četla dopis od synů. Stáli jsme za vámi, pane prezidente! Dnes se za to a za vás stydím. Má teda pravdu Zeman, že jsou demonstrace ne(užitečné) a škodlivé?“ zeptal se znepokojeně expremiér Mirek Topolánek.

„Zeman: Demonstranti jsou jen řvoucí stádo. Klaus: Demonstranti jsou zneuznaní lidé, které frustruje, že nevyhráli volby. Arogance obou prezidentů, kteří své politické kariéry odstartovali díky demonstracím před 30 lety, je neuvěřitelná. Dnešní Letná je i vzkazem pro ně,“ podotkl pak také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Chápu, že se chce pan prezident Klaus vymezit vůči těm pošahaným aktivistům a ‚občanské společnosti‘. Celkem mu i rozumím. Ale to, co předvádí, je křeč. Hloupá a nehodná člověka jeho velikosti. Absolutně pomíjí spontánnost odporu u stovek tisíc lidí. Byl to prezident, dobrý prezident bych rád řekl, a tak by měl mít pro lidi této země větší pochopení. Plivat po nich a z patra opovrhovat jejich přesvědčením je nízké, ješitné a zbytečné. To nemá co dělat s politikou (která je věc veřejná) a nekonvenuje to ani s tím, co celý život prosazoval. Koneckonců kdysi nezaložil elitní klub vyvolených, ale občanskou, politickou stranu... Je to smutné, ale dnes umřela jedna legenda. Alespoň pro mě,“ dodal Jan Paluska, člen ODS na Praze 2.

Protivládní demonstrace, které vyvrcholí dnešním protestem na pražské Letné, mohou podle bývalého prezidenta Václava Klause změnit atmosféru v zemi a zneklidnit situaci. Klaus dnes v debatě Partie TV Prima řekl, že se jedná o protesty zneuznaných lidí, kteří jsou frustrovaní, že nevyhráli volby. Frustrace a snaha se zviditelnit podle něj stojí i za tím, že se opoziční strany vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě, které se uskuteční ve středu.

Klaus řekl, že demonstrace jsou fenomén, ale jinou věcí jsou demonstrace organizované, manipulované, na které se svážejí zadarmo z Moravy „zaplacení lidé“. Před 30 lety se podle něj demonstrovalo proti režimu, dnes protestuje hrstička zneuznaných lidí. „Jsou nespokojení, frustrovaní, že nevyhráli volby,“ konstatoval Klaus. Demonstrace mohou podle něj zneklidnit zemi, rozeštvávat a přispět k nepohodě v Česku.

Bývalý prezident řekl, že sám je daleko víc frustrovaný než většina lidí. Kritizoval vládnutí Pirátů v Praze. „Je to děs, který jsem si nikdy před 30 lety neuměl představit, že se něčeho takového dožiju,“ uvedl. Účast na Letné však nepovažuje za způsob, jak frustraci vyjevit. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) podle něj také dělá jinou politiku, než kterou by někdejší předseda vlády Klaus dělal sám.

Na adresu premiéra Babiše Klaus řekl, že nemá důvod být jeho stoupencem, protože současný premiér založil politickou kariéru na vymezování proti němu. „Hodnoťme jeho vládu, jak funguje a nefunguje. Já vidím řadu věcí pozitivních, velmi bych chtěl vidět, jak by se chovaly jiné politické strany,“ řekl Klaus. Chválil Babiše, že se na jednání Evropské rady postavil proti „nesmyslné doktríně“ o člověkem vyvolaném globálním oteplování.

Frustrace opozice podle Klause stojí i za středečním chystaným hlasováním o nedůvěře vlády. „Už dlouho se (lídři opozice) nezviditelnili, proto vyvolají hlasování o nedůvěře a budou mít několik hodin šance, aby ČT24 vysílala jejich moudrá nebo méně moudrá plácnutí do vody,“ uvedl. Babišův střet zájmů, jehož evropské analýzy opozici k hlasování přiměly, je podle něj šest let známá věc.

Klaus kritizoval vládní sociální demokracii, především ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD). Chová se podle něj jako „fanatička“, která popírá zásadu, že práce je východiskem a sociální dávky pouhou výjimkou. Šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) označil za ostudu zahraniční politiky.

