Léto v plném proudu, slunce svítí. Ale soláry pořád nedokážou to, co uhlí

Zatímco v roce 2023 se v České republice téměř polovina elektřiny vyrobila v uhelných elektrárnách, v roce 2030 to má být jen 10 procent. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se v březnu v České televizi slyšet, že do poloviny příštího roku chce připravit zákon, který zajistí postupný úplný odchod od uhlí v energetice do roku 2033.

Nyní se ale zdá, že odchod od uhlí bude mnohem rychlejší. ČEZ, který je největším provozovatelem uhelných dolů v České republice, se závazal vzdát uhlí kvůli uhlíkové stopě. Do roku 2025 se chystá snížit podíl výroby z uhlí pouze na 25 % a od roku 2030 pak plánuje ukončit výrobu tepla z uhlí definitivně.

Téměř zdvojnásobit se má ve stejném období podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a navýšit se má podíl z jádra. V roce 2040, kdy má již fungovat nový pátý blok v Dukovanech, má vzrůst z nynějších 37 procent až na maximálních 65 procent.

Budinský však na konkrétním příkladu serveru Electricity Maps, informujícím odkud pochází v Česku nejvíce elektřiny, představil, že podíl uhelných paliv na výrobě elektřiny je stále vysoký. „Přes vládní a aktivistické (to je totéž) chvalozpěvy na soláry bylo včera 18. července v slunný letní den v poledne u nás z uhlí více elektřiny než ze solárů. Když slunce nesvítí, v noci, je v létě z uhlí 40 % elektřiny,“ poukázal, že se Česku v tento den nejvíce elektřiny vyrobilo z uhlí. Bez něj se podle Budinského neobejdeme, jelikož z uhlí se v České republice vyrábí okolo 48 % elektřiny.

„Co pak v zimě, to se bez uhlí neobejdeme, Fialo a Síkelo,“ naznačil Budinský, že vláda sice potvrdila konec spalování uhlí v roce 2033, ale obnovitelné zdroje zřejmě přecenila.

Ne jinak to vypadalo den před tím 17. července. „Včera večer, v červenci ve 23.00, bylo u nás přes 43 % elektřiny z uhlí. Fakt. Jak může někdo napsat paskvil – Státní energetickou koncepci, kde takový zdroj za 6 let zruší, aniž za něj má náhradu? To může udělat jen energetický ‚závětrný‘ diletant,“ konstatoval Budinský.

Poukázal také, že po výpadku bloku Temelína v tomto týdnu má ve střední Evropě elektřinu jen Rakousko, díky dostatku vody. „Tak citlivý je region na výpadek stabilních zdrojů v síle ‚pouhých 1 000 MW‘. Vláda plánuje, aby vyhověla Bruselu, do roku 2030 zlikvidovat uhelný výkon 8 000 MW,“ poukázal na neblahé důsledky dopadu konce spalování uhlí.

Záměr provozovatelů vypnout elektrárny se urychlil před rok 2030 i proto, že pálení uhlí se kvůli zdražení emisních povolenek na vypouštění CO 2 přestalo od letoška ekonomicky vyplácet. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že připravilo opatření, která mají zajistit bezpečnost dodávek elektřiny a tepla i v případě rychlejšího ukončení spalování uhlí, než se doposud čekalo, tedy ještě před rokem 2030.

Podle vlády premiéra Petra Fialy mohou obnovitelné zdroje do roku 2030 nahradit výrobu elektřiny z uhlí. Jejich rozšiřování by snížilo závislost na fosilních palivech, pomohlo v plnění emisních limitů a zabránilo dalšímu růstu cen energií pro domácnosti i firmy. V letech 2027 až 2030 možná bude muset Česko pokrývat z dovozu až 20 procent spotřeby elektřiny ročně. Důvodem je rychlejší uzavírání uhelných elektráren, než se čekalo. Podle značné části odborníků navíc pro transformaci a dekarbonizaci energetiky nebudou peníze.

Z modelů správce sítí ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava) vyplývá, že elektřina na vývoz bude v Evropě dostupná, hlavně ve Francii a Skandinávii.

Česko nejspíše do roku 2027 přestane být čistým vývozcem elektřiny, protože ji víc bude spotřebovávat než vyrábět. Podle krizového scénáře Ministerstva průmyslu a obchodu bude v té době dovoz pokrývat zhruba 20 procent tuzemské spotřeby. Ministr průmyslu Jozef Síkela tvrdí, že nepůjde o nic neobvyklého. Před válkou na Ukrajině jsme zase podle něj dováželi ropu, plyn a jaderné palivo z nepříliš spolehlivých teritorií. Krize reformu energetického sektoru urychlila.

„Staneme se dovozcem elektřiny přechodně, než postavíme nové zdroje, navíc ze zemí, které jsou nám spojenecky nejblíže,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Prodlužovat životnost uhelných elektráren za každou cenu podle něj nedává smysl.