Levné jídlo? „Už nikdy.“ Důvod, o kterém se nemluví

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se meziroční inflace pohybuje na úrovni 11,1 procenta. Je tedy zřejmé. Že růst cen zpomaluje, protože ještě před pár týdny inflace činila 16 procent. A byla tedy daleko od inflačního cíle České národní banky, tedy od 2 procent.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v rozhovoru pro server Finanční a ekonomické informace.cz varoval, že se ceny na úroveň před stávající krizí nevrátí, ani až inflace poklesne k oněm 2 procentům. Už kvůli tomu, že zemědělci nakupují hnojiva rok či půl roku dopředu, tedy v době, kdy byla hnojiva a nejen hnojiva opravdu velmi drahá. Stejně tak bylo drahé i obilí, ale potravináři ho v oné době nakupovali do zásoby v obavě, že v budoucnu bude obilí nedostatek. Teď z tohoto drahého obilí vyrábějí své produkty, což se odráží na jejich ceně, i když mezitím na trhu už ceny poklesly.

Ceny potravin podle Pýchy neklesnou i kvůli tomu, jak se Evropa staví k ochraně životního prostředí.

„Vstupuje do toho ještě jeden aspekt, o kterém se tady nehovoří. A to jsou environmentální požadavky Evropské unie, ať je to tzv. Green Deal či strategie pro biodiverzitu. A mohl bych jmenovat další řadu legislativy a strategií, které navazují na tzv. Zelenou dohodu v sektoru zemědělství a potravinářství, jako jsou obaly nebo emisní povolenky. Je toho strašně moc a to všechno prodražuje výrobu. A je nutné si říct, že to, co Evropa dělá ve vztahu k ochraně životního prostředí, se musí v konečném důsledku promítnout jak u cen zemědělců či potravinářů, tak částečně skrz logistiku a skladování i u obchodníků. Největší problém s tím mají zemědělci, protože jezdí s technikou po polích, jsou tady emisní povolenky pro některé potravinářské sektory, jako je třeba cukrovka a podobně, takže nás tam čeká velké omezení. A jsou tam povinnosti vyplývající z nové společné zemědělské politiky, kde naše vláda velmi výrazně zpřísnila i některá kritéria nad rámec společné zemědělské politiky, jako jsou například vyčleňování půdy mimo produkci, zmenšování polí, a tak dále, které se musí do ekonomiky logicky promítnout,“ vysvětloval Pýcha.

Naproti tomu nový lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný přislíbil, že vyvine maximální tlak na to, aby ceny potravin poklesly, byť hned při vstupu do úřadu varoval, že jeho možnosti, jak ceny potravin ovlivnit, jsou jen omezené a nástroje k tomu jen nepřímé.

„Ministerstvo zemědělství není ministerstvo cenotvorby. Na druhé straně mohu uplatňovat svůj neformální vliv, což budu dělat. Chci také využívat všechny kontrolní nástroje, které máme, ať už to je Česká obchodní inspekce nebo Státní veterinární správa a další. Pokud konsolidační balíček vstoupí od ledna v platnost, klesne DPH na potraviny o tři procentní body z 15 na 12 procent. Jako lidovci jsme velmi usilovali o to, abychom občany jen nezatěžovali, ale také jim pomohli. Zaregistroval jsem vyjádření šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, který řekl, že ona tři procenta se musejí projevit na cenách potravin. Beru ho za slovo. V únoru si to jako ministerstvo zkontrolujeme, a pokud ceny neklesnou, budu se pana Prouzy ptát, proč jeho slib neplatí,“ pravil v rozhovoru pro server E15.cz ministr.

