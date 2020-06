Leyenová a Jourová varují: Podkopávají nám demokracii! Prst směrem k Rusku. Prý přijdou opatření

„S koronavirem přišla obrovská vlna nepravdivých nebo zavádějících informací, včetně pokusů zahraničních aktérů ovlivnit občany Evropské unie a taktéž i debaty. Evropská komise hodnotí jednotlivé kroky v boji proti dezinformacím a navrhuje konkrétní opatření,“ napsala Leyenová na svém twitterovém účtu a sdílela odkaz na zprávu, v níž se hodnotí informace šířené kolem koronavirové krize v EU.

The coronavirus has come with a massive wave of false or misleading information, incl. attempts by foreign actors to influence EU citizens & debates. Today the@EU_Commission assesses steps to fight disinformation & proposes concrete actions→https://t.co/LTQskmjv41#EUvsDisinfo pic.twitter.com/XHm9FnqrYN