Leyenová se pustila do oslav: Británie s EU mají pobrexitovou dohodu

„Dohoda je hotová,“ oznámil kolem šestnácté hodiny středoevropského času Boris Johnson.

Následně na tiskové konferenci vyzdvihl, že dohoda znamená „novou stabilitu“. „Budeme stále vaši přátelé, spojenci a podporovatelé,“ vzkázal zemím Evropské unie. Zdůraznil též, že Spojené království nadále zůstane zemí, která je úzce propojena s Evropou a zeměmi na kontinentu i bez platnosti práva a dohod EU. „Tato země zůstane kulturně, strategicky a geologicky spjata s Evropou,“ ujistil.

Během tiskové konference Johnson rovněž pochvaloval, že s „evropskými přáteli“ bude pokračovat obchod a bude se nadále i přes rozvázání některých svazků s EU navyšovat. Zároveň zmínil, že budou chráněna pracovní místa v jeho zemi a že od vstupu do Evropské unie roku 1973 bude Spojené království opět „nezávislá země“ v rámci ochrany svých teritoriálních vod a rybolovu.

„Převzali jsme zpět kontrolu nad svými penězi, hranicemi, zákony, obchodem a vodami, ve kterých lovíme ryby,“ dodává premiér. Právě volný rybolov byl jednou z hlavních podmínek Británie.

Šéfka Evropské komise von der Leyenová si vydechla, že EU „konečně může nechat brexit za sebou“. Opět nechybělo ani její tradiční prohlášení, že i tentokrát „EU ukázala svou sílu a jednotu“.



„Nyní máme spravedlivou a vyváženou dohodu s Velkou Británií. Chrání naše zájmy EU, zajišťuje spravedlivou soutěž a zajišťuje předvídatelnost pro naše rybářské komunity,“ myslí si Leyenová o dohodě. Na tiskové konferenci o tom informovala taktéž v němčině.

