Lež Aktuálně.cz? Petr Žantovský odkryl fakta o Jánu Kuciakovi

Server Aktuálně.cz obvinil člena Rady ČTK, že Krameriova cena je udělována ‚dezinformátorům‘. Ten na to ostře zareagoval seznamem těch, kdo ji obdrželi a které tak Aktuálně.cz označuje za dezinformátory. A nejen to, na serveru se nachází i nařčení, že Krameriovu cenu udělili Jánu Kuciakovi přes odpor rodiny. Žantovský odkryl korespondenci s rodinou slovenského novodobého mučedníka. A konstatoval, že Kuciaka si zprivatizovala ‚lepšomédia‘.

reklama

Jak jsme již psali, člen Rady ČTK a kandidát do Senátu Petr Žantovský se dostal do křížku se serverem Aktuálně.cz. Ten napsal, že podle některých expertů a politiků je Žantovský ve střetu zájmů, pokud zároveň zastává pozici v Radě ČTK a kandiduje na senátora za SPD. A nařkl ho, že je spojen s dezinformátory.

„Žantovský je spoluzakladatelem Asociace nezávislých médií, jež spojuje osobnosti alternativní a dezinformační scény, která každoročně rozdává Kramierovy ceny za nezávislou žurnalistiku. Asociace oceňuje i novináře a počiny alternativní i dezinformační povahy. Kvůli povaze cen si odmítla v roce 2018 převzít uznání rodina zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka,“ nachází se v medailonku u článku z pera Jana Horáka.

Psali jsme: Dezinformátor Petr Žantovský, napsalo Aktuálně.cz. Radní si stěžoval a vznikl kolem toho neuvěřitelný příběh

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5946 lidí

„Co se týče označení Krameriových cen jako počinu oceňujícího především texty autorů alternativních a dezinformačních webů, plně si za ním stojíme. Naprostá většina z Vámi uvedených autorů nerespektuje základní novinářské standardy, neověřuje fakta, šíří dezinformace a v textech nenávistně útočí na představitele etnických, národnostních, náboženských či názorových skupin,“ napsal dotyčný Žantovskému.

Žantovský tedy tento vzkaz přeposílá dále: „Vážené dámy, Evo Kantůrková, Martino Kocianová, Markéto Šichtařová, Dano Kyndrová, Terezo Spencerová in memoriam, a vážení pánové, Ondřeji Neffe, Ivane Hoffmane, Jane Petránku in memoriam, Roberte Mikuláši, Tomáši Hauptvogele, Otakáro Schmidte, Alexandře Tomský, Vlastimile Vondruško, Ladislave Větvičko, Jane Kellere, Stanislave Motle, Benjamine Kurasi, Jane Schneidere, Josefe Urbane, Zdeňku Zbořile, Jaroslave Bašto, Václave Dvořáku, Pavle Chrastino, a milí slovenští kolegové, Jozefe Leikerte, Ľudovíte Števko, Ľubomíre Huďo, Pavole Dinko, Gustáve Muríne, Borisi Koróni, jakož i ukrajinský kolego Ruslane Kocabo: Vězte, že český server Aktuálně.cz tvrdí, že ‚naprostá většina z vás nerespektuje základní novinářské standardy, neověřuje fakta, šíří dezinformace a v textech nenávistně útočí na představitele etnických, národnostních, náboženských či názorových skupin.“ Žantovský dodává, že Nevyhoštěný toto tvrzení myslel vážně, protože ho doplnil i citací paragrafu o podněcování nenávisti. Ovšem podle názoru člena Rady ČTK, je to právě Nevyhoštěný, kdo podněcuje k nenávisti.

Nevyhoštěný prý i naznačoval, že když Asociace nezávislých médií udělila Krameriorovu cenu in memoriam Jánu Kuciakovi, že se tak stalo proti vůli jeho rodiny. Alespoň se to tak uvádí u textu Jana Horáka.

Žantovský v odpověď uveřejňuje korespondenci s Kuciakovou sestrou Máriou. Toto mu napsala poté, co porota rozhodla, že by k udělení mělo dojít: „Dobrý deň, ďakujem za celú rodinu za pozvanie a hlavne za to, že si takýmto spôsobom chcete uctiť spomienku na Janka. Neviem Vám ale v týchto chvílach s istotou prisľúbiť, že by sme prišli. Musíme sa o tom poradiť. Ja sa Vám ešte ozvem časom, ako sme sa dohodli. Ďakujem.“

Krátce na to dle Žantovského napsala toto: „Dobrý deň, rozprávala som sa s rodičmi... Velmi pekne a úprimne ďakujú za pozvanie a za to, že si Janka takýmto spôsobom úctite. Potrebujeme trochu pokoj od toho všetkého a čas na vybavovanie potrebných vecí a aj preto nemôžeme prist. Mrzi ma to a este raz dakujem.“

Zástupce Krameriovy ceny tedy navrhl toto: „Dobry den, rozumiem a sucitim s Vami, premyslam teda, ako to urobit, kto by to mohol prevziat v zastupeni s tym, ze by sme Vam to nasledne samozrejme dorucili. Žeby velvyslanec, ked je to na ceskej pode?“

Fotogalerie: - Havlův svetr i oblek Jakeše

Mária Kuciaková odpověděla: „Dakujem za pochopenie, velmi. A neviem ako riešiť tuto situáciu, ja budem suhlasit s vami.“ Po udělování ceny obdržela Kuciakova sestra tento mail: „Dobrý deň, včera boli udelené ceny, pre Vášho brata ju prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe, pán Peter Weiss. Na akú adresu ju má doručiť?“ Mária Kuciaková odpověděla obratem: „Dobrý deň, ďakujem velmi pekne. Adresa je ……………“ Ještě upřesnila: „Na meno Jozef Kuciak.“

„Nějak z celé této dokumentace neumím dovodit, proč pan Nevyhoštěný píše, že Kuciakovo ocenění si z výše uvedených důvodů odmítli jeho pozůstalí převzít. Pravdou je, že rodina nebohého Kuciaka byla ihned vystavena nechutnému nátlaku různých slovenských i českých lepšomédií, která si zavražděného novináře okamžitě přisvojila a postavila na jeho jméně politickou akci. Jinak si nelze vysvětlit, proč rozpoutala tak nenávistnou kampaň jen proto, že se česká Asociace nezávislých médií rozhodla uctít památku tohoto novináře udělením Krameriovy ceny,“ říká Petr Žantovský.

Dle něho už Nevyhoštěný nerespektuje ani zásady vydavatelství Economia, aby novináři podávali informace pravdivé, úplné a nezkreslené. „Pokud jsem v předchozím článku na toto téma napsal, že si Aktuálně.cz vážím pro jeho ochotu opravit chyby a omluvit se, pak už to neplatí,“ shrnul člen ČTK.

Psali jsme: Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 146. Český stát „Dělá z veřejnosti hloupé stádo?! Musel jsem to číst šestkrát.“ Petr Žantovský nechápe text, který vypustil Tabery Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 145 Postoj intelektuála ve válce „Brutální, cesta do pekel!“ Petr Žantovský se neudržel nad kauzou spojenou s Drahošem. A důležitou věc našel i v Respektu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.