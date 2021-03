Lež! Ta píše furt negativně, vyjel Babiš. Vakcíny? Prý celé jinak

„Tady zase jedna paní redaktorka, která vždycky píše negativně, lže,“ rozčílil se premiér Andrej Babiš v dalším videu ze série „Čau lidi“. Poklonil se učitelům a jal se vysvětlovat, jak to vidí s očkováním proti koronaviru. Zmínil i výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Nakonec všechny občany znovu žádal, aby ještě vydrželi a po celý současný lockdown dodržovali všechna nařízení vydaná vládou. „Sice to vypadá pozitivně, ale stále z toho nejsme venku,“ upozorňoval.

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš natočil další propagační video ze série „Čau lidi“.

Premiér Andrej Babiš v šedém svetru všechny občany přivítal ve svém pořadu. „Vážení přátelé, dámy a pánové,“ oslovil diváky.

A hned všem připomněl, že dnes slavíme svátek učitelů. Všem učitelům poděkoval za jejich práci. „Vy jste skutečnými autoritami pro naše děti a jejich rodiče,“ složil poklonu kantorům Babiš. Jedním dechem připomněl kantorům, že se ještě do dnešní půlnoci mohou zaregistrovat k přednostnímu očkování.

Jednoznačně odmítal tvrzení, že česká vláda objednala pro občany málo vakcín. „To není pravda,“ hřímal Babiš s tím, že kabinet objednal vakcíny pro třináct milionů občanů.

„Tady zase jedna paní redaktorka, která vždycky píše negativně, lže a říká, že jsme vsadili na Prymulova koně a že jsme chtěli Novavax. Není ani schválen a to, co zaznělo, není pravda. My jsme objednali maximum Novavaxu, ale zatím není schválen a nikdo neví, kdy se začne dodávat. Takže tyhle dezinformace, které jsou v mediálním prostoru, já se snažím vyvracet. Ministerstvo zdravotnictví taky,“ vysvětloval Babiš.

Článek nazvaný „Sázka na Prymulova koně vládě nevyšla. Proto má teď Česko málo vakcín“ napsala Markéta Dobiášová pro server Seznam Zprávy.

Součástí článku je i dokument Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je doslova uvedeno, že Česká republika by měla podporovat začlenění vakcíny Novavax do portfolia dostupných vakcín, a to na úkor některé z moderních mRNA vakcín, protože tyto vakcíny ještě nejsou dostatečně ověřené.

Jako v posledních týdnech už mnohokrát opět na videu vyzýval covid pozitivní občany, aby po lékařích požadovali bamlanivimab a regeneron. Znovu si také posteskl, že se tyto léky málo propagují, tak to alespoň on dělá prakticky pořád.

Posléze se rozčiloval, že se z EU vyvezlo 77 milionů vakcín, zatímco z USA a z Kanady se vakcíny nevyvážejí. V Česku se proočkovanost zlepšuje, ale cíl naočkovat 70 procent populace zatím zůstává daleko. Proto je podle něj třeba rozdělovat dostupné vakcíny podle počtu obyvatel a solidárně. „Já se tomu prioritně věnuju od rána do večera a mrzí mě ty dezinformace, které jsou v médiích,“ uvedl premiér.

Zmínil i výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Opozice z toho udělala velkou aféru, že ohrožujeme bezpečnost. Je to nesmysl. Já jsem na to svolal Bezpečnostní radu státu a potom budeme informovat opozici,“ řekl Babiš s tím, že rozruch kolem výstavby nového jaderného bloku považuje za zbytečný.

„Pokud jste se v pátek dívali na Sněmovnu, tak to bylo skutečně neuvěřitelné. My jsme čekali i s vládou na rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu až do osmi večer, protože se samozřejmě tam všichni předváděli místo toho, abychom pochopili, že stále ten covid tady je a že ho musíme zvládnout společně,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Nakonec všechny občany znovu žádal, aby ještě vydrželi a po celý současný lockdown dodržovali všechna nařízení vydaná vládou.

„My jsme na dobré cestě, ale ty Velikonoce budou klíčové. Abychom po Velikonocích řekli, jak to bude, a tentokrát závazně: školy i sport... všechno to zatím vypadá pozitivně. Já chápu tu frustraci a rozladění lidí, ale je důležité vydržet. Takže na závěr, sice to vypadá pozitivně, ale stále z toho nejsme venku. My bychom chtěli po Velikonocích závazně rozhodnout. My už nechceme něco slíbit a potom to nesplnit. Tentokrát rozhodneme závazně, ale ještě to musíme vydržet,“ žádal občany Babiš.

