Lezeš Zemanovi do pr...! Zahradil pochválil prezidenta a strhla se lavina. Dorazil to Dominik Hašek

Včerejšek byl dnem vánočního poselství prezidenta Miloše Zemana, ve kterém se opřel do klimatické ideologie, pochválil vládu za její práci a odsoudil „pomalost“. Není překvapením, že na toto poselství někteří politici reagovali negativně, odcházející předseda lidovců Výborný na něm vytkl absenci sebekritiky, bývalému předsedovi TOP 09 Pospíšilovi v poselství zase chyběla vize a vadilo „bezdůvodné zpochybňování klimatické vize“ a současná předsedkyně TOP 09 doporučila, aby si lidé raději počkali na novoroční projev Zuzany Čaputové.

Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před několika miliony let dokonce byla průměrná teplota na zeměkouli o 3 stupně vyšší, než je dnes. A nejsem si jistý, že rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost, a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy.

Rád bych to ilustroval jedním příkladem: Grónsko, Greenland, bylo před tisíci lety bohatým ostrovem s pastvinami, stády dobytka, čtrnácti farnostmi. Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady, dílem zimou. Klimatičtí proroci mají však důsledky, které nejsou naivní, nejsou idealistické, ale jsou velmi a velmi přízemní. Mluvím teď o podpoře obnovitelných zdrojů.

Česká republika vydává na obnovitelné zdroje, zejména solární a větrnou energetiku, desítky miliard korun ročně. Tyto zdroje jsou dotovány ve prospěch solárních baronů. Ve skutečnosti ale například produkce solárních elektráren představuje pouhá 3 % z celkové produkce elektřiny v České republice. Jestliže jsme vystaveni tlaku, abychom zvýšili podíl obnovitelných zdrojů, musíme si uvědomit, že jsou to zdroje nestabilní, slunce někdy svítí, někdy nesvítí, vítr někdy fouká, někdy nefouká a tak tyto zdroje musíme stejně zálohovat klasickými elektrárnami. Fotogalerie: - Zeman podpořil rozpočet

Věřím, že nedojde k tomu, aby úvahy o zelené Evropě dosáhly té míry, že se zde objeví například i zelené bankovnictví, to znamená že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie. Evropská unie produkuje 9 % světových emisí, těch 91 %, to jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Brazílie, Indie a další země. A mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z Evropské unie by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel.

Vím, že to někteří lidé nebudou rádi slyšet, ale prosím, abychom nezůstávali v bublinách svých názorů, ale abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných,“ apeloval prezident. Dodal, že si všiml i stávek středoškoláků proti klimatické změně, a doplnil, že proti tomu nic nemá, ale byl by raději, kdyby mládež demonstrovala raději v sobotu a v pátek se učila.

Právě s prezidentovými názory na klimatické problémy a aktivisty souhlasil europoslanec ODS Jan Zahradil, lídr frakce ECR v europarlamentu. „S prezidentem Zemanem lze souhlasit v jeho kritice nového klimatického ‚náboženství‘. Když se EU nechá ideologicky a politicky vléci radikální zelenou doktrínou, tak podřeže větev evropské ekonomice, vyžene průmyslovou výrobu do jiných světadílů a sníží životní úroveň nám všem,“ prohlásil. A přidal úšklebek: „Nesmírně zábavné sledovat, kolika lidem ten projev zkazil den.“

Následně začala kanonáda. „Si přečtěte, co Zemanovým názorům na klima říká šéf institutu Akademie věd ČR, který se právě tímto zabývá... Označil to za nesmysly v rozporu s vědeckým poznáním. Navíc průmysl bude logicky ustupovat ve prospěch terciální sféry, tedy služeb. Jako všude ve vyspělém světě...“ odporoval Zahradilovi Marek Vondrák. „Ano, celý český HDP potáhnou služby. To běžte vykládat do TOPky,“ odkázal Zahradil ironicky dotyčného.

„Jo, protože německá ekonomika zelenou energií vysloveně trpí. Že?“ rýpal do Zahradila další kritik. Europoslanec odvětil, že za 5 let se uvidí, načež mu další začali vyčítat, že když se za 5 let neuvidí, tak termín prodlouží.

Ozval se také magazín Politiq: „A právě takové sobectví a omezenost je skvělý recept na smrt všech. Pokud jste nic nepochopil, raději mlčte. Od bolševika se už nelišíte naprosto ničím. Ostatně, ‘89 začal také ekologickými protesty. Proti přesně takovým popíračům vědy, jako jste dnes vy.“ Na to Zahradil vzkázal, že jako „popírač vědy“ vystudoval VŠ chemicko-technologickou, obor voda a životní prostředí, se státnicemi mimo jiné z fyzikální chemie a hydrochemie. „Jakou vědu jste studoval(i) vy?“ ptal se.

„Soudruh Zahradil se jistě už těší na říjnový metál pro hradní vlezdoprdelky,“ obvinil europoslance jeden z komentátorů.

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek se proslavil tím, že góly chytal, teď se však snažil jeden vsítit: „No, popravdě raději ‚podřežu větev‘ evropské a naší ekonomice, než abych riskoval to, co bez té ‚podřezané větve‘ může následovat. Jednoduše raději budu ‚chudší‘ a žít déle. Raději budu žít v zemi, která bude v tomto ‚ekologickém‘ myšlení vzorem, než bych riskoval dřívější umírání kdekoli.“

