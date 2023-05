Lhali, lhali, lhali. A prosadí si svoje. Ekonomka kvůli tomu trpí

reklama

Místo toho je tam podle jejích slov soubor odrážek nějakých opatření, u nichž není stanovena ani priorita, ani dopad na inflaci, ani dopad na růst. „Trpím. Tohle není žádný materiál, se kterým se dá kvalifikovaně pracovat, protože já z toho nepoznám, jestli mám udělat dřív něco jiného, jestli to všechno můžu zavést najednou. Jestli je vůbec zajímá, jaké to bude mít dopady na ekonomický růst, podle mě bezesporu velmi negativní, to prostě tu ekonomiku musí dostat do velkých ekonomických potíží. To tam úplně absentuje. A místo toho jedno opatření, druhé, třetí a takhle je jich tam naservírováno několik desítek,“ sdělila Švihlíková.

„Vláda si nemusí dělat moc starosti s tím, co tomu kdo řekne, protože ovládá Senát, Poslaneckou sněmovnu, prezidenta, to znamená, že tady to může protlačit všechno, co bude chtít, velmi hladce. To je první věc... Druhá věc je to, že v těch volbách, kterými se vláda zaklíná, že je vyhrála, propadl milion hlasů. To je nebývalá věc. Milion lidí nemá své politické zastoupení,“ podotkla též Švihlíková.

Rozhorlila se také nad tím, že vláda původně slibovala, že nebude navyšovat daně, což podle ní nedodržela. „Lhali ráno, lhali v poledne, lhali večer,“ řekla Švihlíková.

Velká část ekonomů se shoduje na tom, že tento balíček je první krok správným směrem. Koho podle jejích slov nejvíc zatíží? „Bezesporu zaměstnance. Zaměstnanec je v té pozici, že nemá jak uniknout. On nemůže uniknout. Ve chvíli, kdy mu něco seberete, zvýšíte daně a podobně. Tak co on udělá? Firma může uniknout...“ podotkla Švihlíková.

