Lhář, nebo popleta? Drahoš má vážný problém

Jeden z favoritů prezidentských voleb Jiří Drahoš v Pressklubu Xavera Veselého na Frekvenci 1 řekl, že už si s ostatními osmi protikandidáty Miloše Zemana řekli, že jsou ochotni a připraveni podpořit kohokoliv z nich, kdo se dostane proti němu. ParlamentníListy.cz zjistily, že se toto tvrzení nezakládá úplně na pravdě. „Podpořím Miloše Zemana. Možná, že pan Drahoš vůbec nevnímá, že má někdo jiný názor než on,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Petr Hannig. Jiří Hynek zase uvedl. „Nikdy jsem takovouto dohodu neudělal a neudělám.“ Vratislav Kulhánek na Radiožurnálu sdělil, že by podpořil jen některé Zemanovy protikandidáty a v jedné variantě Miloše Zemana. Horáček a Topolánek by podpořili Zemanova protikandidáta.

Uvedený výrok Jiří Drahoš pronesl 6. ledna. Doslovně zněl: „Je nás osm kandidátů plus Miloš Zeman. Osm kandidátů, kteří chodí do debat, vzájemně spolu diskutují, a pak je tu pan prezident, který nemluví s nikým, nedělá kampaň, ale samozřejmě také kandiduje. My už jsme si řekli s ostatními osmi protikandidáty Miloše Zemana, že jsme ochotni a připraveni podpořit kohokoliv z nás, kdo se dostane do druhého kola proti němu.“ Xaver Veselý se ještě zeptal, zda je to fér, jestli to nezavání domluveným utkáním. „Není to ani systém antizeman, ani domluvené utkání. V těch debatách máme často na některé věci stejné názory a velmi se lišíme od názorů pana prezidenta. Není divu, že to souznění tam je. Není to ale nic domluveného, vyplývá to ze situace,“ odpověděl bývalý předseda Akademie věd.

Hannig: Podpořím Miloše Zemana

Jiří Drahoš se však podle zjištění ParlamentníchListů.cz vyjádřil poněkud nepřesně. Zapomněl například na Petra Hanniga. Ten je svými politickými názory blíže k současnému prezidentovi než většina dalších prezidentských adeptů. Což potvrdil i v reakci na Drahošova slova. „Podpořím Miloše Zemana. Možná, že pan Drahoš vůbec nevnímá, že má někdo jiný názor než on. Ale asi si to neuvědomil,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz skladatel, producent a předseda strany Rozumní. S Drahošem však nesouhlasil ani Jiří Hynek. „Nikdy jsem žádnou takovouto dohodu neudělal a neudělám. Rozhodnu se až podle toho, kdo bude v druhém kole, zda někoho podpořím, či ne. Každý kandidát by měl bojovat za sebe, a ne si pomáhat nějakými berličkami,“ napsal ParlamentnímListům.cz prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a zakládající člen a tajemník Realistů.

Vratislav Kulhánek odpovídal na tento dotaz v pořadu Radiožurnálu, kdy ho zpovídal Jan Pokorný. „Pokud nepostoupíte do druhého kola, podpoříte někoho z kandidátů, nebo to přestanete úplně sledovat?“ ptal se Kulhánka rozhlasový matador. „Někoho podpořím, ale ne každého z těch zbývajících osmi,“ odpověděl Kulhánek. Pokorný se ještě zeptal, zda to znamená, že Miloše Zemana nepodpoří v žádném případě. „Nemohu říci, že v žádném případě. Mohlo by to dojít i do situace, že bych podpořil i Miloše Zemana,“ sdělil Kulhánek. Jaká situace by to byla? „Je tam jeden člověk, který má s sebou svůj ruksak a ten já pořád vnímám,“ vysvětlil bývalý předseda představenstva Škody Auto a šéf Českého svazu ledního hokeje.

Podpoříme kohokoliv proti Zemanovi, shodují se Horáček a Topolánek

Naopak další spolufavorité prezidentské volby – či ti, kteří mají podle prognóz určitou šanci proniknout do druhého kola prezidentské volby – Michal Horáček a Mirek Topolánek – v podstatě Drahošova slova potvrdili. Opět se jich na tuto záležitost ptal v Pressklubu Xaver Veselý, a to ještě dříve než Drahoše. „Pokud bude druhé kolo a bude v něm Miloš Zeman a proti němu bude jeden soupeř, tak dopředu říkám, že podpořím toho soupeře,“ řekl Michal Horáček. Posléze na doplňující dotaz konstatoval, že jedinou výjimkou je Petr Hannig. „Jistě pana Fischera, Drahoše, Hilšera, Topolánka, Kulhánka, určitě ano,“ vyjmenoval ještě. Mirek Topolánek zase Veselému řekl: „Miloš Zeman přes nesporné kvality, které jsem u něj zaznamenal v minulosti, tak si nemyslím, že je schopen další mandát plnohodnotně vykonávat. To znamená, že bych podpořil kohokoliv jiného proti Miloši Zemanovi,“ zdůraznil bývalý premiér.

autor: Oldřich Szaban