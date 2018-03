Liberecký kraj chce dál platit školní obědy dětem z chudých rodin

Na začátku bylo zapojeno 23 škol, nyní už jich je 62, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj).

„Rozhodli jsme se v projektu pokračovat, protože je to naprosto přesná adresná dávka, kterou nelze zneužít. Ty peníze nedostává ani rodič toho sociálně slabého dítěte, ani dítě samotné. Dostávají to školní družiny a školní jídelny, a ty to přesně vyúčtovávají,“ řekl Tulpa. Dávka má navíc podle něj velký smysl, protože zlepšuje školní docházku. „Zjistili jsme, že se děti zúčastňují celého dne. Dříve se tyto děti ze sociálně slabých rodin v době oběda ze školy vytrácely a už se na odpolední aktivity do škol nevracely,“ dodal Tulpa.

Obědy pro děti financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Na období 2014 až 2020 z něj může Česko získat na pomoc lidem v nouzi až 400 milionů korun. Cílem projektu je zajistit dětem od tří do 15 let pravidelnou stravu ve školních jídelnách. Pomoc mohou dostat děti z mateřských a základních škol i víceletých gymnázií z rodin, které přes čtvrt roku pobírají dávky. V Libereckém kraji je 442 mateřských a základních škol, do nichž chodí více než 55 600 dětí.

V Libereckém kraji se podle Tulpy do projektu zapojilo v prvním roce 373 dětí, v dalším roce už jich bylo 976 a aktuálně jich je více než tisíc. „Jejich počet kolísá,“ dodal. Školy zapojené do projektu dostávají peníze na zajištění školního stravování, na nákup potravin a přípravu hotových jídel. Stravné je hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování v mateřských a základních školách, popřípadě víceletých gymnáziích pro žáky plnící povinnou školní docházku.

autor: mp