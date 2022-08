Libor Rouček vzpomíná, jak se narušovaly mítinky dříve: V Brně křiklouny řídili přímo z okna kanceláře ODS

reklama

Snahy ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vytvořit síť energetických poradců si všímá bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček.

„Osvěta pro veřejnost, podniky, je nutná. Už ale není nutné, aby informace dávali lidé paralelně hned ze tří ministerstev. A to z ministerstva průmyslu a obchodu, z ministerstva životního prostředí a teď z ministerstva práce a sociálních věcí,“ komentuje Rouček. „Marian Jurečka objevil, že by mohl dostat nějaké evropské peníze a chce za ně vytvářet další síť energetických poradců. Naprosto zbytečné vyhazování peněz!“ dodává Rouček jasně. Evropské peníze by se podle něj měly využít na konkrétní projekty, a ne zdvojovat nebo ztrojovat informační síť.

„Od toho je vláda. Měla by si jasně určit, kdo a jaké ministerstvo bude zodpovědné a lidem poradí. Ne tak, že si mají vyměnit žárovku nebo nezakrývat záclonou topení, ale např. jak přejít na fotovoltaiku, jak využít štěpku a biomasu. U nás už máme vesnice, ve kterých si stoprocentně dokážou vyrobit teplo a elektřinu. Proč nevyužít těchto pozitivních příkladů a informace nešířit? A ne vyhazovat peníze za poradce,“ rozjel se Rouček.

Jsme čtvrtí ve vynakládání prostředků proti inflaci, ale…

Známá už je výše úsporného energetického tarifu. Domácnosti by mohly ušetřit až 2000 korun. Při započítání odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dosáhne pomoc u domácností s nejvyšší spotřebou až zhruba 6000 korun.

„Lidé už teď musí platit účty za vyšší spotřebu, ale pomoc žádná. Slibují, že lidé dostanou do konce roku nějaké peníze, ale pořád je to málo. Dokonce jsme prý čtvrtí v Evropě, co se týká vynakládání prostředků proti inflaci, ale i kdybychom byli, výsledek je čtvrtá nejvyšší inflace,“ konstatuje Rouček s tím, že s inflací se budeme potýkat několik let, a mezitím lidem klesají o 10 % a více ročně reálné příjmy.

„Klesají všude v Evropě, ale zrovna v den, kdy výši úsporného energetického tarifu vláda oznámila, uzavřeli pracovníci v německých přístavech a docích kolektivní smlouvu na nějakých 8 nebo 9 % zvýšení mezd při německé inflaci 7,5 %,“ podotýká Rouček. „Buď se mzdy vyrovnávají s inflací, nebo jsou o něco vyšší a lidi to tak nepostihne. U nás reálné mzdy klesají, energie jdou nahoru, vláda by si toho měla být vědoma a konkrétně jednat. Nevymlouvat se na Evropskou unii a zastropovat ceny elektřiny,“ dodává.

Po vzoru Slovenska a Francie zastropovat ceny

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu také připomíná, že elektřina se u nás vyrábí buď z jádra, z hnědého a černého uhlí, a z plynu jen velmi málo. „Po vzoru Slovenska a Francie, aniž bychom se ptali Evropské komise, měli bychom si cenu zastropovat. Tohle je v našem zájmu. Inflaci nikdy nesrazíme, pokud se ceny elektřiny budou neustále zvyšovat. Jsou na ní závislé nejen domácnosti, ale i podniky, a ty si zase musejí dát vyšší ceny do cen výrobků,“ upozornil Rouček.

„Nemůžeme si pomoci, co se týká ropy nebo plynu – ale co se týká elektřiny, můžeme a měli bychom konat. Máme mimořádnou situaci, která vyžaduje mimořádná řešení. Až se situace zklidní a bude dostatek energií v Evropě, přejdeme na burzu a na tržní ceny. Teď trh ale očividně nefunguje. A když nefunguje, musí přijít stát. Takto to funguje i v těch nejkapitalističtějších zemích. Nemůžeme vše nechat neviditelné ruce trhu, která nám zdesetinásobí nebo zdvacetinásobí ceny elektřiny,“ dodal.

Jak naštvat lidi svetrem

Mezitím předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) povýšila svetr na symbol. „Je to svetr proti Putinovi. Je to jeden z nástrojů, jak tohoto diktátora porazit,“ pravila. „Myslím si, že toto je spíš kontraproduktivní. Lidé vidí, jak ceny rostou, a chtějí konkrétní řešení. Když je venku zima, je snad jasné, že si lidé vezmou teplejší oblečení, a k tomu nepotřebují rady předsedkyně Poslanecké sněmovny,“ komentuje Rouček. „Lidi tohle spíš naštve, místo toho, aby vláda nabídla jasná a konkrétní řešení,“ dodává.

Rouček zdůrazňuje, jak je důležité myslet na budoucnost. „Když dám znovu příklad Německa, jejich kancléř byl minulý týden v Norsku, tento týden v Kanadě. Zajišťuje nejen dodávky zkapalněného plynu na tuto nebo příští zimu, ale i konkrétní kontrakty a konkrétní továrny na výrobu energií budoucnosti, což je např. zelený vodík. Konkrétně v Kanadě v provincii Newfoundland včera s kanadským premiérem oznámili jasný projekt,“ uvedl. „Myslí nejen na současnou krizi, ale i zároveň na energie budoucnosti, které se od roku 2025 v nejvyspělejších zemích budou šířit. V této oblasti Česká republika mnoho nedělá. Měli bychom řešit nejen současnou situaci, ale i energie budoucnosti. Jinak znovu budeme za nejvyspělejšími zaostávat,“ dodal.

Palety vajíček. Novináři fandili…

Předvolební kampaň do komunálních a senátních voleb už nabírá obrátky. Bývalý premiér Andrej Babiš pokračuje ve svých mítincích po republice.

„Pokud jde o různé šarvátky a narušování mítinků, zažil jsem to už před deseti a více lety. Když byly například volby do Evropského parlamentu, na každý mítink ČSSD jezdily organizované skupiny a vozily palety vajíček. Házeli vajíčka. Vyvrcholilo to v Praze. Policie s tím tenkrát nic nedělala a novináři ještě fandili a přizvukovali,“ vzpomenul. „V Brně, když jsme měli mítink na náměstí Svobody, narušovatelé byli řízení z okna kanceláře ODS. Není to nic nového. Samozřejmě, každý má právo vyjádřit svůj názor, ať si každý dělá mítinky! Ale ať se jakákoli strana může soustředit na to, co chce sdělit!“ dodal.

Narušováním mítinků se podle Roučka jen situace vyhrotí a pozornost veřejnosti a médií je zaměřená jen na vyhrocenou atmosféru.

„Jenže vyhrocená atmosféra neřeší konkrétní problémy lidí, akorát odvede pozornost. Máme komunální volby, tak bych předpokládal, že se ve městech budou diskutovat problémy konkrétních měst. Ať je to doprava, dostupnost lékařské péče, nedostatek bytů atd. Tohle by se mělo na předvolebních shromážděních diskutovat a navrhovat řešení, namísto toho, aby kampaně zdegenerovaly do potyček,“ uvedl Rouček. „Samozřejmě, že se Andrej Babiš chová nezodpovědně, využívá situaci ke kampani do komunálních voleb. Pak budou prezidentské volby. Andrej Babiš trochu veřejnost mate. Ke zvyšování politické kultury to u nás bohužel nevede,“ dodal.



Hlavní je podle něj soustředit se na program kandidátů a na to, co konkrétně chtějí dělat. „Komunální volby samozřejmě ukážou náladu občanů, ale nejsou referendem, na kterém by stála nebo padla vláda,“ upozornil.

ČSSD se snaží sešup z minulých let stabilizovat. „ČSSD nedělá masové akce, k tomu na rozdíl od situace např. před deseti nebo patnácti lety nemá sílu,“ uvedl Rouček. „Ale vím, že členové jsou aktivní, kolikrát ve spolupráci s jinými politickými stranami, a kampaň rozjedou koncem měsíce. Uvidíme kandidáty u stanic metra atd. Každopádně ČSSD určitě nebude kampaně jiných stran narušovat,“ dodal.

Konec války v nedohlednu

24. srpna uplynul půlrok od začátku války na Ukrajině.

„Tento týden jsme si připomenuli dost smutné výročí od doby, co Rusko napadlo nezávislou Ukrajinu. Za půl roku Rusko původních cílů, a to dobýt Kyjev a odstranit ukrajinskou vládu a zavést jiný pořádek na území, nedosáhlo. Okupuje zatím asi dvacet procent teritoria Ukrajiny, ale v posledních týdnech vidíme, že se fronta zastavila. Vidíme, že Rusko nemá dostatek sil, aby udělalo další hmatatelný průlom. Ukrajina se stmelila lidsky i národnostně. Je vysoká pravděpodobnost, že by část teritoria mohla získávat zpátky,“ bilancuje Rouček.

„Rusko cílů nedosáhlo a Ukrajina se brání. Musíme se připravit na to, že se válka potáhne dál s negativními dopady jak na Ukrajinu, tak na Rusko, i na nás. Konec války je zatím v nedohlednu,“ dodal.

