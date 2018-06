Lidé Jakuba Jandy, to jsou ti praví odborníci. Newsroom ČT24 útočil na TV Prima, pak se ozvalo: Prasárna, gauner Rosí, zrušit

Jak na začátku relace varoval redaktor Luboš Rosí, za Krameriovými cenami stojí lidé z dezinformačních webů. To se podle něj ale v informacích o akci neobjevilo a zatajit to měla i TV Prima. „Mediální týden přinesl řadu reakcí na něco, co si v Česku říká Krameriovy ceny,“ řekl Rosí. Jeho kolegyně Nikola Reindlová pokračovala: „Na začátek uvedeme jména dvou zakladatelů pořádající organizace: Jan Korál, jeden z nejznámějších českých konspirátorů, který třeba novináři Ondřeji Kundrovi vyhrožoval oběšením. Přidám to druhé jméno, Ondřej Geršl, zakladatel stránky AC24. Podle materiálu, který získal server Aktuálně.cz, jde o web, jehož řekněme zvláštní obsah monitoruje i Ministerstvo vnitra.“

Redaktorka Reindlová se poté vrací k médiím, která o Krameriových cenách měla informovat nekriticky a „bez souvislostí“. „Jsou to Haló noviny a Parlamentní listy – a teď vás možná překvapíme – TV Prima,“ dodává dramaticky Rosí. Poté režie pouští úryvek z televizních zpráv TV Prima ze dne 15. 6. 2018, kde moderátor Karel Voříšek informuje o právě proběhlém udílení Krameriových cen. „Ani zmínka o dezinformátorech, o lžích na jejich webech, nebo alespoň o kritice na jejich adresu,“ komentoval to Rosí. Následně zaspekuloval, zda šlo o chybu, nebo editorský úmysl ze strany TV Prima.

„To, jak to udělala Prima, je velmi nešťastné, protože pro tu fake news veřejnost, která ráda šíří a miluje ty hloupé a fejkové věci, je to ukázka toho, že to je nějakým způsobem významné,“ řekl na kameru publicista Daniel Dočekal. Šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Petr Nutil k tomu dodal: „Co teď oni dělají, je, že legitimizují tu cenu jako takovou. Legitimizují to prapodivné uskupení Asociace nezávislých médií.“ Tým pořadu Newsroom se snažil získat vyjádření od ředitelky zpravodajství TV Prima Jitky Obzinové, ta ale žádné nepodala. Následně zaslal mluvčí TV Prima Adam Halmoši toto vyjádření: „Nerozumíme tomu, proč se redakce Newsroomu ČT24 rozhodla poškodit, znevěrohodnit a snižovat tyto ceny obecným odkazem na ‚negativní‘ odborníky, když v porotě, která ceny udílí, zasedají přední osobnosti: Tomáš Kňourek, místopředseda Rady Českého rozhlasu, Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes…“

Kdo tedy weby označuje za dezinformační? Redaktoři pořadu Newsroom vypočítávají: analytici z Masarykovy univerzity, ze serveru Manipulátoři.cz, bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot, novináři z iRozhlasu.cz, z Aktuálně.cz, z Neovlivní.cz. Jako další problém ale redaktoři Newsroom ČT vidí i to, že jednu z Krameriových cen dostal i zesnulý slovenský novinář Ján Kuciak. „Po upozornění českých novinářů okamžitě reagoval šéf Kuciakovy domácí redakce Aktuality.sk. Ten řekl, že by nikdy nepředpokládal, že právě dezinformátoři a konspirátoři udělí cenu Jánu Kuciakovi. Kritizoval i to, že ocenění přišel převzít slovenský velvyslanec,“ řekla redaktorka ČT Tereza Řezníčková. Podobně i rodina Jána Kuciaka údajně o cenách věděla předem, ale netušila, kdo za nimi stojí. Bratr Jána Kuciaka Jozef nakonec odmítl cenu převzít.

Organizaci Evropské hodnoty nyní vede Jakub Janda, který kromě svého pornoskandálu proslul též tím, že své názorové oponenty označuje za „vlastizrádce a kolaboranty“, politiky KSČM též zkrátka „svině“, a který v sobotu oznámil, že jeho „nezávislá expertní organizace“ vstupuje do odboje proti současným politickým poměrům. „Nezávislý expert“ Janda v kampani před prezidentskými volbami hlasitě podporoval protikandidáty prezidenta Miloše Zemana.

Poté se pořad věnoval kontroverzním osobám v pozadí Krameriovy ceny. Jednou z nich je Jan Korál, autor webu nwoo.org. Na webu se často objevují konspirační teorie a jiné těžko ověřitelné zprávy. Podobně Newsroom ČT referoval také o Ondřeji Geršlovi, který stojí za webem AC24.cz. Ten je prý na seznamu dezinformátorů Ministerstva vnitra stejně jako například Aeronet.

Ceny společně organizuje bývalý policejní prezident Stanislav Novotný a publicista Petr Žantovský, který byl letos zvolen do rady ČTK. „On se evidentně s těmi svými bláboly neuživí a potřebuje nějakou práci. Člověk, který potřebuje nějakou práci, pro vás pak udělá cokoliv,“ řekl Michal Půr, šéfredaktor serveru info.cz. Žantovský celý humbuk kolem zvolení do rady ČTK označil jako nepřátelskou kampaň lidí, kteří „by chtěli mít monopol na pravdu“.

„Co mi to tu, prosím, citujete za autority? Copak je možné, aby se někdo v demokratické zemi živil sestavováním jakýchsi pofidérních seznamů? Bylo toho před listopadem 89 málo? Zažili jsme si málo estébáckých praktik?“ ptá se kritiků bývalý policejní prezident Stanislav Novotný. „Nepovažuji je za novináře, ale za úslužné propagandisty,“ poznamenává k tomu Jindřich Šídlo, komentátor z redakce Seznam.cz. Krameriovu cenu letos na jedné straně dostal uznávaný publicista Alexander Tomský, na druhé straně ale také Pavol Dinka, který byl na Slovensku již před lety usvědčen z plagiátorství v kauze opisu části bakalářské práce.

Reportáž pořadu Newsroom ČT zvedla žluč někdejšímu místopředsedovi RRTV a bývalému politikovi ODS Petru Štěpánkovi. Ten na svém facebooku uvedl, že televize, která vysílá „takovou propagandistickou, desinformační prasárnu, jakou je pořad Newsroom ČT24“, nemá právo na existenci. Redaktora Rosího označil za nebezpečného gaunera. Pálil i do koncesionářských poplatků, které chce mimochodem Český rozhlas v dohledné době zvýšit ze 45 na 55 kč.