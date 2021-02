Lidé by si jeli koupit boty, není to žádoucí. Netolický vyjevil, co se mohlo stát

Zdali vláda může opětovně vyhlásit nouzový stav i bez souhlasu poslanců, se podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) má nechat pouze na posouzení Ústavního soudu. „Prosím, nehrajme si všichni na Ústavní soud,“ vyzval občany v Interview ČT24. Překvapilo jej prý množství nepříliš radostných reakcí od občanů. Bez vyhlášení nouzového stavu po celé republice by však podle něho mohl vzniknout vážný problém. „Lidé by si jeli koupit boty, a to by například v těch maloobchodech způsobilo zácpy. Není to úplně žádoucí,“ upozornil před situací, která mohla nastat v Praze, kdyby se k žádosti hejtmanů nepřipojil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nouzový stav podle něho není u lidí oblíbený od samého počátku. „Já myslím, že občané České republiky z toho nejsou šťastní už od března loňského roku,“ dodal.



Že se snaží SPD najít podpisy pro svolání schůze řešící opakované vyhlášení nouzového stavu, Netolický smetl s tím, že to není „ústavněprávní autorita".



Nouzový stav podle něj nebyl vyhlášen na základě totožného podnětu, jelikož nepřišel od vlády, nýbrž od hejtmanů. „A to je ten rozdíl,“ argumentoval Netolický. Že je podobná skutková podstata, uznal.



K tomu, že pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s vyhlášením nového nouzového stavu nesouhlasil a požádal o něj, jen aby nebyla odlišná pravidla na území Prahy, Netolický uvedl, že kdyby se tak nestalo, hrozilo by, že by se otevřely obchody a mohlo by pak dojít k nežádoucímu scénáři, že by si lidé z celé České republiky jezdili do Prahy například pro zimní obuv. „Lidé by si jeli koupit boty, a to by například v těch maloobchodech způsobilo zácpy. Není to úplně žádoucí,“ komentoval.



Netolického prý překvapilo stanovisko šéfa Senátu Miloše Vystrčila, že jde o neústavní krok, zmínil, že je přesvědčený, že pokud by Vystrčil byl v pozici na krajské úrovni, tak se uchýlí ke stejnému kroku jako hejtmani. Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

Hejtmani a kraje podle Netolického aktuální stav nezpůsobili a měli podle něj postupovat v souladu s krizovým zákonem, pokud by bylo vyhlášení nového nouzového stavu neústavní a vláda by jej nedostatečně právně projednala, pak je podle něho za to zodpovědný především premiér Andrej Babiš (ANO).



Hejtmani dali vládě též řadu podmínek a Netolický doufá, že je bude Babišova vláda plnit. Předpokládá, že je postupně kabinet projedná a bude plnit.



„Nebylo možné, aby se od pondělí stal v Česku mejdan," uzavřel pak téma šéf Pardubického kraje.



Vláda podle Netolického během následujících dvou týdnů podle požadavků otevře maloobchod. Vládě prý věří. „Přepokládám, že slovo politika platí,“ řekl. Moderátorka Barbora Kroužková mu na to vmetla ostrou otázku narážející na dřívější jednání ANO s ČSSD: „Jakou zkušenost má ČSSD v rámci koalice s ANO?“



Vláda podle Netolického může požádat o důvěru, popřípadě Sněmovna může také vyhlásit hlasování o nedůvěře vládě.



K tomu, zdali by měla sociální demokracie vydržet v koalici s ANO, dodal, že počká na sjezd strany, sám však varoval před Babišovou centralizací a jeho přístupem ke krajům a k novému řešení stavebního zákona. Psali jsme: Převzít moc. Teď! padlo od Pirátů. A od další opozice? Babiš se bude řehtat radostí A dost! Význační advokáti se bouří proti nouzovému stavu. Postihované občany budou hájit proti státu Hejtmani za ODS byli dotlačeni Babišem do žádosti o nouzový stav, rozpálil se Vystrčil Vláda posílá nový nouzový zákon do Parlamentu. Kadeřnictví vám nyní zavřou i bez nouzového stavu

