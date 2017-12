Lidé by už měli vědět, kde volit prezidenta

Voličský průkaz opravňuje k účasti na hlasování v kterékoli české volební místnosti. Volič průkaz odevzdává volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Lidé starší 18 let jsou totiž vedeni ve voličských seznamech podle místa bydliště. Do těchto seznamů se týden před volbami dostanou i ti, kteří jsou v příslušném městě v nemocnici, sanatoriu či domově důchodců, případně ve věznici. Zkontrolovat své zapsání do voličského seznamu by si měli ti, kdo se během léta přestěhovali.

O voličský průkaz mohou požádat také Češi žijící v zahraničí, kteří ve volebních dnech nebudou v dosahu svého zastupitelského úřadu, ale vrátí se třeba do Česka. Tito Češi o průkaz požádají na českém velvyslanectví v zemi svého bydliště, pokud jsou tímto úřadem vedeni v takzvaném zvláštním seznamu voličů.

Adresy volebních místností se většinou nemění, bývají obvykle ve školách, na obecních úřadech a v dalších veřejných prostorách, kde lidé v říjnu volili poslance. Například v Bělé na Havlíčkobrodsku ale léta hlasovali v objektu autobusové čekárny, v Nové Olešce na Děčínsku zase chodili volit do obývacího pokoje jednoho z místních domů.