Lidé kultivovaní a odpovědní. Ti chodí do divadla. Ale... Tomáš Töpfer o zavírání

Neočkovaní od dnešního dne nemohou na hromadné akce, koncerty, sportovní utkání, do kina nebo na příklad na divadelní představení, pokud nebudou mít očkování, nebo ukončenou nemoc maximálně v posledních 180 dnech. Podle Ministerstva zdravotnictví se takto musí prokázat všichni starší 12 let. U mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování bude i nadále stačit PCR test. Tato pravidla neplatí pro divadelní představení, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor. Všichni ale musí mít po celou dobu nasazený respirátor.

„Vy nová opatření podporujete, jste s tím v souladu, je to dobře, že se takto vláda postavila k epidemické situaci?“ zeptal se moderátor Daniel Takáč svého hosta, ředitele Divadla na Vinohradech Tomáše Töpfera. „Neměl byste tam lehčí otázku?“ zeptal se Töpfer. „Neměl, pane řediteli, musíte si s ní nějakým způsobem poradit,“ odvětil Takáč s úsměvem. „Podívejte, já nereviduju rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. My se prostě musíme přizpůsobit, protože bychom jinak nemohli hrát. Já bych chtěl především pochválit diváky, kteří se chovají velice odpovědně, velice disciplinovaně, všichni sedí v respirátorech tak, jak všechna nařízení postupně se měnila, tak je prostě respektují, my to prostě budeme vyžadovat – Tečku a očkování, a diváci jsou s tím srozuměni. Já nevím, já opravdu nejsem zdravotník a nevím, jaká cesta k tomu se vyhnout lockdownu, nebo jaká cesta k likvidaci covidu vede, která je správná, která není, já tohle nemohu revidovat a budu se muset přizpůsobit podmínkám, která pro divadla jsou dána. Takže co bych vám k tomu řekl,“ poznamenal Töpfer.

„Takže tak,“ odvětil Takáč. „Ano, takže tak. Nic jiného nám prostě nezbývá. Samozřejmě se změnilo chování diváků, protože dříve do Divadla na Vinohradech se vstupenky kupovaly dva tři měsíce dopředu, dneska, protože lidé nevědí, co bude platit, co nebude platit, jaká opatření se změní, tak se naučili kupovat si lístky takřka v last minute, nebo týden dopřed,“ dodal Töpfer.

„Jsme připraveni na to, že pokud lidé přijdou a nebudou mít očkování, že jim nabídneme vstupenku na budoucí představení, tedy něco jakoby formou voucheru. Nebudeme vracet vstupné, ale umožníme jim, až se ta opatření změní, nebo až se oni rozhodnou, že splní ty všechny požadavky – očkování – rozhodnou navštívit divadlo, takže budou mít tu možnost. Čili my se budeme snažit, aby mohli to divadlo vidět. Mimochodem, diváci se k nám chovají velice laskavě, už v dobách, kdy divadlo bylo zavřené, tak si lístky nechávali, schovávali je, využili je na podzim, když jsme zase hráli. A já se bojím, že zase eventuálně hrát nebudeme,“ doplnil Töpfer.

„Do divadla chodí většinou lidé kultivovaní a odpovědní,“ odvětil pak Töpfer k otázce, zda mají problém u diváků s dodržováním pravidel, s předkládáním certifikátů a s nasazením respirátorů. Podle jeho slov řešili problém jen v jednom jediném případě.

