Lidé mají stále plné košíky? Jana Maláčová odhalila skutečnou realitu

Maláčová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla, že Sociální demokracie je na tom aktuálně velmi dobře a výjezdy do regionů mají velký ohlas. „SOCDEM je na tom dobře, snažíme se v rekordně krátkém čase dohnat ten náskok, který má naše konkurence. Já jsem minimálně dva dny v týdnu v regionech, snažíme se být mezi lidmi, protože my jsme vždycky byli stranou, která se starala o lidi a řešila to, co je pálí. Je pro nás důležité vrátit se zpátky k tomu našemu původnímu záměru,“ říká Maláčová.

Z pohledu SOCDEM je podle Maláčové důležitá spolupráce se STAČILO!, aby opět nehrozilo propadnutí až milionu hlasů jako ve volbách v roce 2021. „Vyjednáváme, ale máme dohodu, že to nebudeme veřejně komentovat, dokud nebude vyjednáno vše. Já všude upřímně říkám, že my jako SOCDEM máme mandát vyjednávat. Je to určitě hlavně proto, aby se neopakoval scénář z roku 2021, kdy propadlo na milion hlasů, a my chceme, aby lidé věděli, že když nám dají hlas, tak se do Sněmovny dostaneme a budeme pracovat na tom, aby lidé měli kde bydlet a za co žít,“ tvrdí Maláčová.

„Ta jednání běží dobře a děláme velké pokroky. Je jasné, že máme některé názory rozdílné, ale snažíme se domluvit, protože je tu velká část lidí, kteří se od roku 2021 necítí být zastoupeni. O to se tady hraje,“ vysvětluje bývalá ministryně práce a sociálních věcí.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 86% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 15983 lidí

V regionech při svých výjezdech Maláčová prý opakovaně slyší stížnosti na vládu Petra Fialy. „Lidé jsou naštvaní a apatičtí, už často ani nevěří ve změnu, mají pocit, že se jim neustále něco nalhává. Jsou docela i dotčení, protože když se mluví o životní úrovni, tak se často namítá, že lidé přece stále mají plné košíky. Ale velká část politiků nechápe, že normální rodina chodí nakupovat jednou týdně. Ti politici, kteří si teď přidávají čtrnáct tisíc, tak nechápou, že když přijde výplata dneska v normální rodině, tak zaplatí, co je potřeba, a zbytek peněz si musejí dát do obálek,“ říká Maláčová.

„Lidé po zaplacení nutných výdajů mají stále méně peněz. Sice mírně stoupla mzda, ale v reálných příjmech jsme stále na úrovni z roku 2019. A to se týká i firem, podívejte se na ceny energie například. Vláda se teď najednou probudila a přemýšlí, co bude dělat po možném zahájení celní války s USA, ale každý normální člověk o tomhle přece přemýšlel minimálně od zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Takže to je ta naštvanost na vládu,“ vysvětluje Maláčová.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maláčová vládu aktuálně kritizuje například za snahu prosadit do zákona výpověď bez udání důvodu, ačkoliv je podle ní jasné, že se to prosadit nepodaří a je to celé jenom divadýlko. „Je to věc, se kterou se bude hrát zejména na podzim ve volbách. Reálně to poškodí zejména matky malých dětí, pak se divíme, že mladí nechtějí mít děti. Malé a střední firmy naštěstí nebudou masově propouštět, tam se lidi znají, ale problém to bude u nadnárodních korporací, když se jim nebude dařit u nás, tak se sbalí a odstěhují se dál na východ. Takže firmám to nepomůže a jen to poškodí ty, kterým bychom měli nejvíce pomáhat,“ tvrdí šéfka SOCDEM.

Přitom Česko neustále bojuje s klesající porodností, naše populace stárne, což je podle Maláčové fatální pro udržitelnost sociálního státu. „Je tam široká škála důvodů, od osobní volby po ty systémové. Zejména jde o to, že z jednoho platu už dnes rodina nevyžije, je předražené bydlení, stále nejsou místa ve školkách a jeslích a za těchto okolností se mladé rodiny především rozhodují, že si nemohou dovolit druhé dítě, tam je to největší problém. A toto se prostě nedaří změnit, všichni o tom jen neustále mluví, ale nikdo pro to nic neudělal,“ říká Maláčová.

Rozhovor Radima Panenky s Janou Maláčovou na Youtube kanálu ParlamentníListy.cz

Sociální demokracie podle ní cílí zejména na zlevnění bydlení. „To je klíčová věc a je na to recept, který funguje všude v Evropě, a to jsou státní a družstevní byty. Proto chceme vyčlenit jedno procento HDP na bydlení a postavit dvacet tisíc družstevních bytů ročně. A to by po čase mohlo nahradit dávku na bydlení, což například loni stálo dvacet miliard korun. To je trojnásobek, než když jsem byla ve vládě já. A také je třeba zvýšit místa ve školkách a jeslích, aby rodiče měli jistotu, že se o dítě někdo postará a mohou už částečně nastoupit do práce,“ nastiňuje, jak by SOCDEM řešila klesající porodnost.

Maláčová tvrdí, že jedno procento HDP na bydlení si stát může dovolit, když učiní některá opatření. „Určitě to nechceme řešit vyšším zdaněním pracujících, ale chtěli bychom fungovat na principu stejně jako při dopravních stavbách, kdy máme téměř bezúročné půjčky od Evropské investiční banky. A chtěli bychom to nastavit u bydlení, přičemž z těch nájmů by se zároveň splácel ten úvěr. A tím by to zásadní v téhle zemi bylo vyřešeno,“ dodává Maláčová.

Psali jsme: Jasná čísla. Stačilo ve Sněmovně! SOCDEM krouží kolem. Spojení brání zásadní věc „Chápu, že nás tu musíte prokádrovat“. Maláčová se vysmála Moravcovi, ten spustil o roce 1989 Maláčová (SOCDEM): Nahoře se hoduje ze stříbrných podnosů a dolů nepadají už ani drobky Maláčová (SOCDEM): Stát staví, lidé bydlí, mámy rodí…