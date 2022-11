Lidé uvěřili mně, ne Babišovým lžím, pochlubil se na Primě Vystrčil

reklama

V dnešním díle pravidelného nedělního pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Jedním z témat diskuse bylo rozdělení společnosti. Podle Vildumetzové vláda jedná pomalu a neefektivně v řešení současné krize, čímž podněcuje radikalizaci mezi lidmi. Připomněla vysokou inflaci, vysoké ceny energií i údajnou neochotu vládnoucí pětikoalice brát na vědomí opoziční návrhy. Vystrčil však namítl, že vláda prý dělá vše, co je v jejích silách, a kontroval, že řadu dnešních problémů včetně např. dopadů covidové krize a zadlužování státu Fialův kabinet „zdědil“ z minulého volebního období.

K tématu energetické krize Vystrčil konstatoval, že vláda preferuje celoevropská řešení, jelikož Česko je součástí jednotného trhu a nemůže se tak izolovat od zbytku Evropské unie. Zároveň však připomněl úsporný tarif a zastropování cen jako kroky, jimiž vláda mírní dopady krize na občany. Podle Vildumetzové jsou dosavadní vládní opatření nedostatečná a její postup označila za „neskutečný chaos“. Hnutí ANO prý volá po zastropování cen energií přímo u výrobců.

„Pane předsedo, určitě chodíte nakupovat. Já jsem maminka malého syna, a když jste tedy teď zvedli přídavek na dítě o 200 korun, tak podle mě je to, omlouvám se, výsměch všem těm samoživitelkám a těm rodinám. Za 200 korun si ty rodiny nekoupí vůbec nic. Víte, kolik stojí sunar?" udeřila Vildumetzová na svého oponenta ve studiu.

„Hnutí ANO nepodpořilo, aby do státního rozpočtu přibylo 38 miliard pro maloodběratele a velkoodběratele elektřiny,“ reagoval Vystrčil. Také připomněl nedávno odhlasovanou změnu energetického zákona, podle níž prý zastropování výroby elektrické energie již v nějaké podobě existuje.

Vildumetzová předsedovi Senátu dále vytkla jeho neúčast na plánovaném setkání představitelů zemí Visegradské čtyřky na Slovensku. Vystrčil ovšem reagoval připomenutím, že jednání se nezúčastní ani nejvyšší činitelé Polska. Podle něj je nejprve potřeba vyjasnit neshody s Maďarskem v postoji k ukrajinské krizi a obecně ke geopolitickým otázkám. Vildumetzová připomněla, že Maďarsko dosud podpořilo všechna sankční opatření proti Rusku i pomoc kyjevské vládě. „Kdo jiný by měl mluvit s Maďarskem než předsedové Sněmovny a Senátu?“ ptá se.

V nadcházející prezidentské volbě, jejíž první kolo se uskuteční 13. ledna příštího roku, stojí Mračková Vildumetzová za svým stranickým šéfem Andrejem Babišem. Ten jako jediný z kandidátů má podle ní potřebné politické zkušenosti k tomu, aby dokázal vykonávat nejvyšší ústavní funkci v našem státě. Zmínila Babišovo působení na postech ministra financí a následně také předsedy vlády. Poslankyně si myslí, že Andrej Babiš „vždy pracoval pro lidi.“ Také nezapomněla připomenout jazykové dovednosti svého šéfa. „Byl jako ministr financí či premiér pracovitý a umí dosáhnout svého. Je to kandidát, který jako jediný má politické zkušenosti. Nikdo z těch dalších nebyl úspěšný ministr financí a čtyři roky premiér. Bude jako prezident bojovat za lidi, má spoustu kontaktů v rámci zahraničí politiky, sešel se s ním francouzský prezident během summitu. Má jazykové zkušenosti,“ prohlásila v pořadu.

S námitkami, že je Babiš polarizující osobností, která rozděluje společnost, poslankyně za ANO nesouhlasí. „Je polarizující možná v tom, že chce, aby lidé pracovali a měli výkon. Chce, aby ty věci byly v pořádku,“ řekla Vildumetzová.

O možné prezidentské kandidatuře Miloše Vystrčila se rovněž spekulovalo. Současný předseda Senátu se však nakonec rozhodl do klání o Hrad nevstoupit. Své rozhodnutí dnes vysvětlil slovy, že prý nechtěl zklamat voliče, kteří mu projevili důvěru v letošních senátních volbách, tím, že by se hned vzdal senátorského mandátu ve snaze získat ještě významnější funkci. Koalice Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) nakonec svého vlastního kandidáta do prezidentského duelu nevyslala. Místo toho se rozhodla podpořit tři uchazeče: Petra Pavla, Pavla Fischera a Danuši Nerudovou.

Právě senátní volby, a to zejména ostře sledovaný souboj o senátorské křeslo na Vysočině, o nějž se utkal Vystrčil s vyzývatelkou z hnutí ANO, Janou Nagyovou, byly dalším tématem dnešní Partie. „Na Vysočině jsme porazili dvojici Nagyová, Andrej Babiš – udělali maximum, a prohráli. Děkuji, že lidé uvěřili mně, a ne jeho lžím. Jeho lži lze dohledat na jeho facebookovém statusu, kde píše, že jsem předsedou regionálního výboru ODS či zaměstnanec Vysoké školy polytechnické Jihlava a další lži. Není to pravda. Andrej Babiš je usvědčený lhář, existuje webová stránka, kde jsou jeho lži sumarizovány. Lidé by to měli vědět, než půjdou volit Andreje Babiše,“ prohlásil ve studiu Miloš Vystrčil. Nagyová je, stejně jako sám Andrej Babiš, obžalována v kauze Čapí hnízdo.

Vildumetzová se proti Vystrčilovým slovům na adresu jejího stranického šéfa ohradila s tím, že Babiš není přítomen ve studiu a že by o tom měli oba politici diskutovat mezi sebou v přímé debatě. Vystrčil na tento návrh odpověděl: „Rád s ním půjdu do debaty. Jediné jeho téma ve volbách do Senátu byl Antivystrčil.“

Podle Vildumetzové je naopak hlavním tématem vládní koalice program Antibabiš. „Já vím, že máte jediné téma, a tím je, jak dostat pana Babiše z politiky,“ reagovala v dnešním pořadu na svého oponenta, předsedu horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila. Vadí jí také předvolební billboardy koalice Spolu zobrazující Babiše vedle ruského prezidenta Vladimira Putina, s nímž Babiš nikdy v životě prý nejednal. Vystrčil připustil, že kdyby bylo na něm, tuto formu vedení kampaně by nezvolil.

