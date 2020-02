Lidé, žádnou paniku, prosil z rádia náměstek ministra zdravotnictví. Kdyby dorazil koronavirus, nemocnice jsou připraveny

reklama

„Během víkendu přišlo několik poměrně znepokojivých zpráv, jednak je to otázka v Íránu, kde probíhá epidemie a není úplně dobře monitorována. Epidemické šíření je také v Koreji a pak je tu zpráva z Itálie. A ta má pro nás velký význam, neboť v této lokalitě je i mnoho českých turistů na jarních prázdninách. Úmrtnost tam je také vysoká, byť jsou to lidé kolem 80 let věku. Nicméně je to pro nás signál, že se toto onemocnění může šířit i v evropských podmínkách, a to velmi rychle,“ uvedl Prymula. Izolace je podle jeho slov jedinou možnou ochranou proti viru.

Co se týče zásob a zásobování, podle jeho slov není důvod k panice. „Nikdy nedojde k situaci, kdy by došlo k blokádě, aby lidé byli ohroženi hladem, to je nesmysl,“ poznamenal. Cesty do lokalit, kde nyní řádí koronavirus, by Prymula zvážil. „Itálie může při rozšíření do dalších lokalit sáhnout k uzávěře lokalit a může se stát, že lidé budou uzavřeni v daných lokalitách i několik dnů,“ dodal.

A jak by podle Prymuly měli lidé reagovat, pokud mají obavu z možného nakažení? „Měli by se hlásit ti, kteří byli v dnes uzavřených lokalitách. Potřebujeme vědět, kdyby tady došlo k pozitivitě výsledku, jak ztrasovat výskyt,“ uvedl Prymula. Testy na koronavirus COVID-19 jsou schopny onemocnění diagnostikovat během pěti až šesti hodin. Odebírá se krev i výtěr z nosohltanu,“ řekl.

„Kapacitně jsme připraveni zvládnout stovky případů, pokud by to bylo v širším měřítku, museli bychom posílit kapacitu. Pokud by nastala situace testování tisíců osob, kapacita by byla posílena,“ dodal. Zdůraznil, že v Česku zatím žádný nakažený koronavirem není.

Závěrem pak Prymula varoval před panikou, která podle jeho slov není namístě. „Je nesmysl, aby se lidé vrhli do obchodů a vše skoupili. Důležité je, aby se případně nemocným lidem dostalo adekvátní péče,“ uzavřel.

