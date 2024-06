Lidé zuří: Odhad výsledků voleb se přes noc náhle změnil. SPOLU dotáhlo Babiše. A nejen to

V noci ze soboty na neděli sestavily s pomocí matematika a statistika Michala Kopa Seznam Zprávy predikci, jak dopadnou evropské volby. Volby do Evropského parlamentu by podle nich vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 23,75 až 31,5 procenta hlasů. Druhé koalici SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by dalo hlas 21,25 až 24,5 procenta voličů. Oba subjekty by v europarlamentu obsadily shodně pět až sedm křesel.

Na třetím místě je koalice STAČILO! v čele s KSČM se ziskem 7 až 12 procent hlasů. Čtvrtá by skončila koalice Přísaha a Motoristé se 4 až 13 procenty. Následuje hnutí STAN se 6 až 10,75 procenta hlasů. Pirátům predikce přičetla zisk 3,25 až 10,75 procenta. SPD a Trikolora by dostaly 3,75 až 8,5 procenta.

Hnutí STAN by tak připadly dva až tři mandáty, uskupení STAČILO! v čele s komunisty by stejně jako Piráti získalo jeden až tři mandáty. A podobně Přísaha jeden až dva. SPD se momentálně pohybuje na hranici zvolení mezi žádným až dvěma mandáty. Zbylé strany se s velmi vysokou pravděpodobností do europarlamentu nedostanou, uvedly Seznam Zprávy.

Hned v neděli k polednímu Michal Škop přišel s poupravenou verzí. „Když nejsou pořádná data, tak je třeba vyždímat každý kousíček dostupné informace. Takže po nočním ždímání jsme upravili naši predikci výsledků evropských voleb pro Seznam Zprávy,“ napsal Škop na Twitteru a sdílel citelně upravený graf, kde koalice SPOLU a hnutí ANO jsou na stejné úrovni v naději na získání až sedmi mandátů. Pod nimi se pak krčí STAN s nadějí na dva až tři mandáty. Hned po boku pak mají koalici STAČILO! a Piráty se stejnou nadějí. Na konci se pak nachází Přísaha a Motoristé s nadějí na jednoho až dva mandáty, po nich SPD Tomia Okamury s nadějí také na jeden až dva mandáty, ale také s rizikem nezískání žádného.

Když nejsou pořádná data, tak je třeba vyždímat každý kousíček dostupné informace.

„Když nejsou pořádná data, je dobrý nedělat ,datové predikce‘,“ odpověděl Škopovi na Twitteru Ondřej Šimíček.

„Jaká nová data jste od včerejška objevil?“ zajímalo Petra Kotrabu.

A hledal se také smysl takové činnosti. „Můžu se zeptat, jaký to má vlastně smysl?“ zeptala se diskutérka Sylva.

A ukazovala se i nezodpovědnost takové práce. „Promiňte, nerozumím tomu, proč včera zveřejníte něco zcela jiného a teď tohle. Je to diametrálně odlišné. Nechci nijak hanět vaši práci, ale nepřijde mi to zcela zodpovědné,“ poznamenala ke Škobově výstupu Petra Noskosová.

„Celkem slabota od někoho, kdo se chlubí výpočty a daty v biu. Seznamu jste udělal návštěvnost, takže si vyděláte. Ale tvrdit večer něco jiného než ráno, budete dělat ještě další upgrade?“ pustil se do Škopa diskutér Ondra.

Přišel i nápad na osobní zodpovědnost, pokud by predikce Michala Škopa byly chybné. Jako trest by podle diskutéra měl mít Škop zákaz přístupu na internet. „Proti predikcím nic nemám, ale autoři a ti, co je zveřejňují, by za ně měli nést odpovědnost. Predikce nevyšla? Zablokovat přístup na internet na jeden den. Znovu? Týden, měsíc, rok a při páté nepravdivé predikci či vylhaném článku doživotní zákaz přístupu na internet,“ nepáral se s právním státem a jeho podstatou diskutér Honza Mez.

„Jako tohle je fakt úplně k hovnu,“ zhodnotil přínos predikce František Koudelka.