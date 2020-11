Lidi můžou za covid, přesvědčil je Babiš. Vláda ne. Vyšlo v průzkumu

reklama

Co tedy výsledky průzkumu agentury Median říkají? Podle nich velká část respondentů nevěří tomu, že současný povyk kolem koronaviru jen tak skončí. Za současnou koronavirovou situaci v Česku mohou podle názorů odpovídajících nejvíc nezodpovědní lidé. Odpovědělo tak 29 % respondentů. Naopak pouze podle jedenácti procent dotazovaných je viníkem premiér Andrej Babiš, který se stal terčem kritiky zejména proto, že stále horšící se situaci na přelomu srpna a září zlehčoval.

Podle 16 % za to může vláda jako celek. 6 % odpovídajících uvedlo, že zodpovědnost za situaci nesou média. 8 % si myslí, že za ni mohou vlivy ze zahraničí. 23 % občanů se dle agentury Median zase domnívá, že za situaci nikdo vlastně nemůže, protože se jí nedalo zabránit.

Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha z průzkumu vyplývá, že lidé slyší na Babišova slova. Současný premiér totiž několikrát mluvil o tom, že právě část občanů, která opatření vlády nedodržuje, může za nárůst počtu nakažených.„Na výsledku této otázky mě zaujalo především to, že nám vyšlo téměř přes kopírák to, co vláda a pan premiér říká. Tedy že za to mohou neukáznění lidé,“ řekl ředitel Medianu.

„Populace je rozdělena zhruba půl na půl. Myslel jsem si, že procento těch lidí, kteří řeknou, že za to může vláda, by mohlo být větší. Překvapilo mě, že lidé vstřebali to, že si za to mohou sami,“ doplnil. Názor, že hlavním viníkem je skupina nezodpovědných spoluobčanů, zastávají podle informací Medianu hlavně starší lidé nebo ti, kteří volí Babišovo hnutí ANO nebo SPD.

Z ankety také vyplynulo, že velká část dotazovaných nevěří tomu, že pandemie koronaviru skončí brzy. Asi čtvrtina lidí si myslí, že krize bude probíhat celý příští rok. Jedenáct procent dotazovaných uvedlo, že neskončí nikdy. Deset procent pak řeklo, že pandemie bude na několik let. Sedm procent uvedlo, že celá věc opadne do letošních Vánoc. Čtyřicet procent zase věří, že krize skončí do jara roku 2021.

„Byl jsem překvapený. U nás se šíří obecně pozitivismus, že to máme do konce letošního roku za sebou. Ale ti lidé to takto nevnímají,“ řekl Čech. „Projevuje se také faktor zklamání, že to po první vlně neskončilo. Přišla druhá vlna, která je možná razantnější. A lidé nevidí, čím by mohla tato krize skončit,“ dodal. Rozdělení byli respondenti také v otázce, jestli byl měl Andrej Babiš odstoupit. Zhruba polovina lidí uvedla, že by měl jako premiér pokračovat. 42 % lidí naopak uvedlo, že by měl skončit.

