Lidi přijdou o práci, budete se divit. Maláčová ve Zlíně plamenně řečnila o novodobém otrokářství

O čem se moc nemluví… „Jak to udeří!“ Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se budeme všichni strašně divit. „V příštích letech spousta lidí přijde o práci,“ varovala na debatě ve Zlíně. I kvůli robotizaci a automatizaci je zastánce zkrácení pracovní doby. ČSSD ovšem slibuje navýšení i minimální mzdy, a to si pak nakonec polepší „miliony lidí“. Padla i další zásadní slova od Maláčové: „Agentury práce jsou novodobé otrokářství. Měly by se zrušit.“

„Mým úkolem je pomáhat lidem, kteří jsou starší, rodinám s dětmi a pracujícím. To jsou tři základní úkoly ministryně práce a sociálních věcí,“ připomenula na začátku debaty s názvem Mzdy, pracovní doba a důchody ve Zlíně ministryně Jana Maláčová. „Udělali jsme, co jsme mohli,“ zhodnotila.

Za úspěch ČSSD považuje proplácení tří dnů nemocenské a zdvojnásobení minimální mzdy. „Jestli do toho ještě jako ČSSD šlápneme, růst k 1. lednu pocítíme všichni. Chtěli bychom 18 tisíc,“ uvedla. „Když poroste minimální mzda, porostou mzdy a platy úplně všem, co mají mzdy do pětatřiceti tisíc. Miliony lidí si polepší,“ dodala. Prodavačky a řidiči by měli mít více o tisíce korun.

V reakci na dotazy o tom, že se v řadě oborů stejně zákoník práce vůbec nedodržuje, konstatovala: „Jsem zastánce zkracování pracovní doby. Kvůli pandemii se o tom moc nemluví, ale v příštích letech spousta lidí přijde o práci, protože jejich práce bude nahrazena stroji v rámci automatizace a digitalizace. Už teď jsme v přepočtu na sto tisíc obyvatel nejvíce robotizovaná ekonomika. Děje se to kolem nás. Ale jak to udeří, přijde to strašně rychle v řádu měsíců a budeme se strašně divit,“ varovala.

Buď bez zaměstnání, nebo se upracujete k smrti

Její syn teď začal chodit do školy a je pravděpodobné, že obor, který bude studovat, teď ještě neexistuje. Budou vznikat nové profese a zanikat staré. Mnozí změní několikrát za život práci. Abychom neměli armádu nezaměstnaných, je nutné podle Maláčové zkracovat pracovní dobu. Jinak bude spousta lidí bez zaměstnání a zbytek se „upracuje k smrti.“ „Bohatství bychom měli distribuovat a využít ho k tomu, co prospěje všem, abychom trochu méně pracovali,“ uvedla Maláčová.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová hovoří na debatě ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Popsala i to, o čem se v současné době „hádají“ ve vládě. Záměr prý je přivážet do republiky na práci cizince a s tím ČSSD nesouhlasí. „Když jezdím po fabrikách, slyšívám, že si majitelé firem najímají agentury práce, vyhazují kmenové zaměstnance a místo toho najímají agenturní zaměstnance. To není nic proti žádnému národu,“ vysvětlila Maláčová, která postupy tvrdě kritizuje. „Jediným cílem je získat co nejlevnější práci, lidé mimo EU nemají žádné možnosti, jak se bránit. Pracují hodně za velmi málo peněz. Nejhorší je to na Plzeňsku, Mladoboleslavsku, Náchodě nebo v Pardubicích. Na postelích se tam v ubytovnách po osmi hodinách střídají zaměstnanci,“ popsala.

„Agentury práce jsou novodobé otrokářství. Jsem o tom přesvědčená. Měly by se zrušit,“ zhodnotila rázně. Důležité podle ní je chránit si trh.

Velkou hrozbu vidí ministryně ve vládě ODS. „Přesně o to jim jde. Nahradit zaměstnance lidmi, kteří nemají na vybranou, budou poslouchat a pracovat za velmi málo peněz. Varuji před tím,“ uvedla.

Za potlesku přicházela do sálu ve zlínském Domě kultury nejen ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale také poslankyně Alena Gajdůšková. „Tyto volby jsou o dostupnosti veřejných služeb. Jestli bude základní síť zdravotnictví dál ve veřejné ruce, jestli bude podporovaná hromadná doprava, dostupné školství bez poplatků a školného, kterému roky bráníme. O tom, jak bude vypadat dodržování zákoníku práce,“ popsala Gajdůšková.

Na debatu ve Zlíně přijela také poslankyně Alena Gajdůšková s předsedou ČMKOS Josefem Středulou. Foto: Daniela Černá

Zmínila také pozměňovací návrh z dílny opozice o tom, že by mohla být zaměstnanci dána výpověď bez udání důvodu. To považuje za velmi nebezpečné. Gajdůšková by také prosazovala pracovní dobu třicet hodin týdně.

Diskuse s veřejností ve Zlíně. Foto: Daniela Černá



