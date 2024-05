Lidovci mimo Sněmovnu – „To bych určitě nechtěl,“ říká Jiří Čunek

Lidé, kteří nemají děti, byli měli být finančně potrestáni odvodem vyšších daní, jak lidovci navrhují, řekl v rozhovoru pro XTV lidovecký senátor Jiří Čunek. Kritizoval zde také vládu za to, že znovu nezvedla superhrubou mzdu, ale dělají se místo toho úpravy důchodů. Jeho stranický kolega, ministr práce a sociálních věcí Marina Jurečka, by podle jeho slov měl odstoupit.

reklama

Někdejší předseda KDU-ČSL považuje za správný krok návrh lidovců, aby bezdětní lidé hradili vyšší odvody na důchod, což mnozí lidé označují za „potrestání“: „To není potrestání. To je vyšší daň. Protože ten, kdo děti má, tak má větší výdaje – významně, a ty jeho děti se poté podílejí na tom, aby ti, kteří nemají děti, ať už z jakéhokoli důvodu, tak aby mohli přežít anebo dožít důstojně, že se o ně někdo stará,“ uvedl Čunek v pořadu X-Talk.

„Pamatuji si, že když mně bylo dvacet a byl jsem svobodný, tak jsem platil vyšší daň než mí ženatí kolegové,“ vzpomněl senátor, že dříve to bylo takto podobně nastavené: „Já jsem určitě pro, a to nejen proto, že je to z dílny KDU-ČSL. Ono to tady existovalo a byla to dobrá praxe, bylo to dobře,“ řekl s tím, že by se mělo dělat všechno pro to, aby politici motivovali lidi k odpovědnosti za svůj život.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ekonomicky by to bylo spravedlivěji nastavené: „Kdysi, když ještě nebyly důchody a tak dále, to bylo tak, že lidé měli děti i proto, aby se o ně někdo postaral. Byla to taková uzavřená ekonomická záležitost. Pro člověka, který děti nemá, to zní možná tvrdě, ale tak to je. Těm, co děti nemají, se žije ekonomicky lehčeji a ten, co je má, tak jeho děti je budou jednou opatrovat a vydělávat na mně, protože máme průběžný systém v důchodech atd.,“ doplnil Jiří Čunek.

Moderátor Veselý koulil očima, pousmál se a poznamenal: „Já si říkám, co vy lidovci víte o mém životě? Já nemám děti a vy jste schopni zhodnotit, že žiju lehčeji než vy, co děti máte?“ zajímal se. „Ta odvaha je neskutečná,“ dodal Veselý. „Já jsem nevěděl, že děti nemáte, ale jsem rád, že to říkáte, pak se dá převrátit ten pohled,“ reagoval Čunek a zopakoval své argumenty.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11209 lidí

Zmínil, co vláda dělá špatně: „Ta banální věc je, že se znovu nezavedla superhrubá mzda, protože tam státu uteklo 140 miliard. Pod heslem „zrušíme superhrubou mzdu“, které měla odéeska v roce 2013, se ve chvíli, kdy jsme tu po covidu, zadlužení a nevím co všechno, vyhodí z rozpočtu 140 miliard a pak říkat, že nemáme... Co se týká energií, tam je to celé nesmysl,“ kritizoval senátor Čunek.

Na řadu přišel „zoufalý“ lidovecký ministr Marian Jurečka. „Váš pan ministr Jurečka je zoufalý člověk, protože to, co dělá, mu zjevně nejde,“ sdělil názor moderátor, který odsoudil, že pořádal večírek, kdy se na pražské univerzitě vraždilo, a jeho kroky ohledně důchodů. Jiří Čunek přikyvoval a na dotaz, zda by po skandálním výsledku Fialovy vlády nebylo lepší, kdyby lidovci zůstali za branami Sněmovny, odpověděl: „To bych určitě nechtěl. Co se týká Jurečky a toho večírku, vyjádřil jsem se tehdy jasně, že si myslím, že pro stranu a pro něj by bylo lepší, kdyby se vzdal předsednického postu a pak by se pokračovalo dál. Strana to odložila na sjezd, řešit se to bude v říjnu. V tomto smyslu za Jurečkou nestojím a nestál jsem za ním ani ohledně úprav důchodů,“ řekl Čunek.

Psali jsme: S eurem do první ligy? Spíš do třetí! Šichtařová roztrhala to, co měl Pavel „v projevu“ „Co to plácá? Možná rozumí armádě, ale ekonomice ne!“ Okamura nastoupil na Pavla Ministr Jurečka: Důchody. Rozpočtová katastrofa. Museli jsme to řešit Senátor Čunek: Andrej Babiš bezpečnostní hrozbou není. Jalová diskuse

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE