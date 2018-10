Lidovci musí najít někoho, kdo s nimi vyhraje volby, vysvětlil Bělobrádek svůj odchod. Volební výbuch prý v jeho rozhodnutí nehrál roli

Pavel Bělobrádek v Náchodě prohrál senátní volby. Předstoupil proto před kamery a znovu zopakoval, že v roce 2019 už nebude obhajovat post předsedy KDU-ČSL. Přece jen jím byl osm let a cítí, že je čas na změnu. Prozradil, kdo by ho mohl nahradit.

„Jak moc bolí prohrát doma?“ zeptal se Bělobrádka moderátor ČT Michal Kubal. „Každý určitě chce vyhrát, i když já jsem nebyl favoritem z těchto voleb. Podařilo se ale to hlavní, vytlačit hnutí ANO. Já jsem chtěl pogratulovat Martinu Červíčkovi, ale zatím mi nebere telefon. Je potřeba pogratulovat i ODS,“ podotkl Bělobrádek s tím, že lidovci poněkud zaostali za očekáváními, protože nedokázal obhájit tři mandáty. KDU-ČSL obhájila jen 2 mandáty.

Je to prý politická realita, kterou je třeba brát takovou jaká je. Nepochybě v tom prý sehrálo roli i to, že účast voličů ve druhém kole je tradičně mnohem nižší. Letos volební účast činila asi 16 procent.

„Myslím si, že senátní volby se staly referendem o vládě. Vládní strany nezískaly žádný velký úspěch,“ podotkl s poukazem na fakt, že nejsilnější vládní strana ANO získá podle všeho jeden mandát. Totéž platí o ČSSD. Komunisté, kteří vládu podporují, vybouchli úplně.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bělobrádek také zopakoval, že už nebude kandidovat na předsedu. „Já jsem přesvědčen, že po těch osmi letech už je čas, aby přišla nějaká změna,“ podotkl. Lidovci jsou podle jeho názoru tradiční stranou stojící na pevných hodnotách, která příští rok oslaví sté narozeniny.

„A koho byste si přál v čele strany?“ zeptal se Kubal. „Někoho, kdo vyhraje během čtyř let volby,“ řekl Bělobrádek. „Já si myslím, že je tady několik zajímavých lidí, kteří by dokázali stranu vést lépe než já. My se také musíme přizpůsobit té době, ve které už se na hodnoty nehledí,“ posteskl si Bělobrádek. Lidovci se prý tomuto trendu nechtějí přizpůsobovat, ale i tak se musí u voličů nějak zatraktivnit.

Konkrétní jméno svého případného nástupce však vyslovit nechtěl. „Já jsem přesvědčen, že bych někomu mohl akorát dát polibek smrti a to bych opravdu nerad,“ uzavřel své vystoupení. Nepodpořil tedy ani lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který senátní volby vyhrál již v prvním kole. Stejně jako profesor Jiří Drahoš, o kterém Bělobrádek připomněl, že byl také kandidátem KDU- ČSL.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sbohem, Bělobrádku, sbohem Hermane. „Sobotkovi“ lidovci v senátních volbách vybouchli Bělobrádek odejde z čela lidovců. V senátních volbách zatím hoří jak papír Od Pavla Šafra: Česká společnost je prohnilá. Zase na sebe práskáme úřadům Zájem o volbu senátorů je slabý, účast je mezi 10 a 15 procenty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp