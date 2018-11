Lidovci nesouhlasí se zavedením Istanbulské úmluvy do českého právního řádu

Lidovci nesouhlasí s ratifikací Istanbulské úmluvy. Podle nich je nadbytečná, násilí na ženách dostatečně postihují české zákony. Novinářům to po jednání celostátního výboru KDU-ČSL řekl předseda strany Pavel Bělobrádek.

„Považujeme Istanbulskou úmluvu za zbytečnou, je nadbytečná v právním řádu. Jistě odmítáme násilí na komkoli, ale to je věc, kterou už ošetřuje náš právní řád,“ řekl Bělobrádek. „Všechno, co je v té Istanbulské úmluvě dobré, je už v zásadě u nás ošetřeno,“ dodal.

Istanbulská úmluva proti násilí na ženách vyvolává v Česku rozporuplné reakce. Podle sedmi křesťanských církví by ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Pro ratifikaci dokumentu Rady Evropy se naopak vyslovila synodní rada Českobratrské církve evangelické, která nesouhlasí s názorem, podle kterého je úmluva rafinovaným pokusem vnést do českého právního řádu pochybná ideologická měřítka. Podle zastánců má dokument chránit ženy – ale nejen je – před výpady a také odmítnout, že by ženy měly být v podřízeném postavení.

Istanbulská úmluva začala platit v roce 2014. Česká republika ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Ženské organizace politiky opakovaně k ratifikaci vyzývaly.

Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.

