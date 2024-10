Lidovci si zvolili. Ve vedení Výborný, Bělobrádek a čtyři nováčci

Marek Výborný získal v druhém kole voleb 159 hlasů z celkových 288. Výborný poděkoval za důvěru, přičemž vyjádřil odpovědnost, kterou cítí vůči straně. „Děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili. Vážím si toho. Šel jsem do toho s vnitřním pocitem odpovědnosti, který mám za naši stranu,“ řekl Výborný po svém zvolení.

Hayato Okamura, který kandidoval na místopředsedu, na začátku sněmu navrhoval třicetiminutovou diskusi o budoucnosti koalice SPOLU. Jeho spolustraníci ovšem tento návrh zavrhli.

Na sjezdu KDU-ČSL proběhla komplikovaná volba 1. místopředsedy strany. Delegáti nakonec zvolili Pavla Bělobrádka, bývalého předsedu strany, který porazil Václava Pláteníka, náměstka ministra zdravotnictví. Před tímto finálním rozhodnutím však proběhla dvě kola voleb, ve kterých byl jediným kandidátem ministr životního prostředí Petr Hladík.

K dosažení úspěchu v první volbě potřeboval Hladík získat nadpoloviční většinu hlasů, což znamenalo minimálně 144 hlasů z celkových 288. Nicméně v prvním kole obdržel pouze 136 hlasů, tedy nedosáhl na potřebný počet. Ve druhém kole se jeho situace ještě zhoršila; potřeboval získat pouze o dva hlasy méně, což znamenalo alespoň 142 hlasů, ale skončil s pouhými 126 hlasy. Tato neúspěšná kola vedla k tomu, že volba byla znovu zahájena. Nakonec tedy delegáti zvolili Pavla Bělobrádka.

„Pavel Bělobrádek i Petr Hladík jsou typologicky politici, kteří by pro mě byli tím, kdo je schopný krýt záda předsedovi. Bělobrádek tím prvním místopředsedou zvolen byl a já jsem za to rád,“ řekl k volbě 1. místopředsedy nově zvolený předseda strany Výborný pro CNN Prima News.

Druhý den sjezdu KDU-ČSL začal v 9:01, kdy delegáti přistoupili k volbě místopředsedů strany. V průběhu dopoledne se postupně představili kandidáti se svými projevy, aby oslovili straníky.

Mezi prvními vystoupili Hayato Okamura a Zdeňka Marie Čerkasov. Následně se ujal slova Eduard Hulicius, náměstek ministra zahraničí, který zdůraznil, že KDU-ČSL by měla jako strana středu spojovat a čelit extrémním politickým proudům, a vyjádřil svou ochotu přispět k navýšení volebních preferencí.

Nová místopředsedkyně strany Monika Brzesková (Žídková), jinak také někdejší Miss ČR a Miss Europe, se v čase svého zvolení pustila do jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který se rozhodl nekandidovat ani na předsedu, ani na místopředsedu. Jeho rozhodnutí označila za „srabácké“.

„Přijde mi to trochu alibistické. Zatímco my se snažíme ten potápějící se Titanic zachránit, tak někdo do té záchrany ani nejde. Nevím, jestli bude za dva roky co zachraňovat. To je to, co pro mě bylo hnacím motorem. S panem Grolichem se vůbec neznám, jen říkám, jak to cítím zvenku,“ poznamenala v rozhovoru pro CNN Prima News. „… já jsem na ten potápějící se Titanic naskočila,“ doplnila po chvilce při zdůvodňování, proč Grolichovo gesto považuje za „srabácké“.

Členkou strany je asi dva roky, ale prozradila, že o KDU-ČSL se zajímá mnohem déle. Prý celé roky. A věří, že straně může pomoct.

„Rozhodla jsem se hozenou rukavici zvednout zhruba před týdnem. A hodně mě překvapuje, že na mě všichni tak moc sázejí. Říkám si, co se ode mě vlastně očekává. Jsem obyčejný pěšák – starostka malého města. Na druhou stranu jsem si říkala, že pokud můžu straně v této době pomoct, tak se ráda zapojím. Nejsem zbabělec, který z toho potápějícího Titaniku vyskočí,“ prozradila.

Následně vystoupil poslanec Jiří Horák, který kritizoval, že voliči často nevědí, co KDU-ČSL prosazuje. Zdůraznil nutnost prezentovat důležité projekty strany, jako jsou digitalizace a slučování dávek, aby se tento problém vyřešil.

V průběhu dopoledne došlo k překvapivé události, když Jiří Bartošek oznámil, že se vzdává své nominace na místopředsedu, ačkoliv ji původně přijal. V 10:21 probíhala debata a vyjasňování postojů mezi kandidáty, aby si delegáti udělali lepší představu o jejich záměrech a plánech.

Krátce před 11 hodinou pak straníci přistoupili k samotné volbě místopředsedů. Delegáti nakonec místopředsedy zvolili Moniku Brzeskovou, Jiřího Horáka, Václava Pláteníka a Eduarda Hulicia. Všichni byli zvoleni již v prvním kole.

