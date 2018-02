Lidovec Bartošek se u Moravce smál Šlechtové: Vy to ministerstvo určitě nespasíte

Ministryně v demisi Karla Šlechtová hned v úvodu vyvrátila, že by nechala přepracovat střednědobé cíle české armády, protože v těch dosavadních podle ní nesouhlasilo financování. „Zatím nic neměním, dávám pouze dohromady rovnováhu mezi koncepcí výstavby Armády České republiky, střednědobými cíly, projekty a rozpočtem,“ uvedla a dodala, že to je třeba dát dohromady, abychom věděli, zda budeme schopni naplnit procenta aliančního závazku.

Koncepce výstavby Armády České republiky projde aktualizací v příštím roce. „Na základě toho pak budeme měnit střednědobé cíle, aby vycházely rozpočtově, projektově a cílově vůči naší koncepci výstavby Armády ČR,“ sdělila ministryně a dodala, že termín, kdy budou střednědobé plány přepracovány, zatím uvádět nebude. „Mnoho zakázek je s velkým otazníkem, některé mají zpoždění až čtyři roky,“ doplnila.

„Není důvod sřednědobé plány přepracovávat,“ reagoval na slova Šlechtové místopředseda Jan Bartošek (KDU-ČSL), podle kterého armáda nepotřebuje plány na tři roky, ale dlouhodobé plány alespoň na deset let. „Takové plány se musejí vypracovat a poté držet. Neustálé přepracování koncepce akorát vede k tomu, že armáda ztrácí svou bojeschopnost, není schopná soutěžit zakázky, motá se v tom, co chce a co nechce,“ zdůraznil Bartošek a dodal, že to naši armádu nejvíce poškozuje, jelikož jí chybějí stabilita a zázemí.

„Je to velký dluh ze strany nejen této vlády, že se nepodařilo naplnit dvě procenta HDP na obranu,“ míní Bartošek. „Byli jsme součástí vlády, ve které se deklarovalo podpisem, že chceme vyčlenit 1,4 procenta HDP na obranu, a bohužel tehdy ze strany hnutí ANO nebyla vůle,“ připomněl a zmínil, že pro lidovce to bylo velké zklamání, jelikož měli několik aktivit směrem k tomu, aby se prostředky na armádu vyčlenily a byla to priorita. „Ukázalo, že pro hnutí ANO to ale není priorita a není schopno respektovat ani to, co podepsali,“ rozohnil se.

„To tedy je priorita pro hnutí ANO,“ naštvala se Šlechtová s tím, že Bartošek má akorát politické výkřiky. „Jsem nestraník za hnutí ANO a pro mě je obrana priorita, koncepci neměníme,“ trvala si na svém ministryně obrany.

Podle střednědobého rozpočtu má jít příští rok na obranu podle rozpočtového výhledu zhruba sedmašedesát miliard korun. Poté položil Moravec ministryni obrany otázku, zda to není spíše protimluv, že chce posouvat a měnit střednědobé cíle a zároveň chce dodržet koncepci, která je naplánovaná. „Žadný protimluv, stále si jen nerozumíme. Ja to dávám vše dohromady tak, aby to skutečně sedělo. Střednědobé cíle, projekty, financování a alianční závazek, to nejsou jen ta procenta,“ uvedla Šlechtová, podle které jde o to abychom měli i moderně vystrojené vojáky a moderně vyzbrojenou armádu.

„Očekávala bych, že všichni mé záměry budou kvitovat, a místo toho mě akorát každý kritizuje, že chci něco měnit, já neohrožuji stabilitu armády,“ stěžovala si ministryně, která nechápe, že je v něčem zpoždění například dva roky. „Vy jste, pane Bartoško, dělali minulé čtyři roky co, když je to zpožděno o dva roky?“ obrátila se s otázkou na místopředsedu, který se začal smát. „Jednoduchá odpověď, předchozí čtyři roky přece ministerstvo obrany spravovalo hnutí ANO,“ odvětil jí s úsměvem a dodal, že ministerstvo obrany nevzniklo tím, že tam přišla ona, ale je před ní vykonaná spousta práce, kroutil hlavou.

Dále se Šlechtové optal, jaké důsledky z toho vyvodí hnutí ANO. „Nemůžete přijít s tím, že jste tu a spasíte ministerstvo obrany. Jen pokračujete v práci vašeho předchůdce,“ řekl Bartošek s tím, že buď se budou bavit, čí práce byla špatná, nebo jen o tom, jak získává zkušenosti, jak resort vlastně řídit. „Mnozí ministři za KDU-ČSL udělali ne zrovna vhodné věci, kvůli kterým některé věci naháníme tím, že se mění,“ reagovala.

„Když se vyjádřím k akvizičním projetkům a vyjádřím se ke kauze vrtulníky, jsem tam osm týdnů a během té doby jsem obdržela už tři různé specifikace na vrtulníky. Pokud po dvou letech marketingového průzkumu se zjistí, že takový vrtulník neexistuje, vyloučí se dvě nabídky. Američany a Italy požádám o úpravu specifikace a zase mi pošlou tu samou, tak to nechápu,“ uvedla Šlechtová, která oznámila novinku, že minulý pátek už obdrželi skutečně upravenou specifikaci a v tuto chvíli potřebují jen čtyři týdny, aby se vše doladilo.

„Kolegové snad pochopili, že se to už bude zadávat, vojáci potřebují vrtulníky, které chceme, a ne vrtulníky s vodotrysky, dvanáct vrtulníků se učitě bude pořizovat,“ dodala Šlechtová s tím, že do měsíce budou vědět, jak to zadají. „Navíc útoky, že jdu proti generálům, nejsou pravda, jen si přeji, aby vše konečně běželo,“ hájila se.

„Slušela by vám větší míra pokory vůči obraně naší armády, nejen co se týká helikoptéry,“ rozčílil se Bartošek, podle kterého se armádní zakázky specifikují několik let, ale ne půl roku a připravit pořádnou akvizici pro armádu je rozhodně v řádech roků. „Armáda ohledně helikoptér měla dost času specifikovat, co chce. Tuto akvizici schválil i americký Kongres, a jestli zrušíte tuto zakázku, v ten moment to bude ostuda České republiky na mezinárodní úrovni,“ uzavřel.

Co se týká dalších zakázek, těsně před podpisem je i nákup izraelských radarů, ministerstvo obrany zrušilo zakázku na modernizaci děl Dana, oficiální důvod je ten, že armáda chce prý dělat nová. Dále jde o obrněná vozidla Titus, útočné pušky či přístroje pro noční vidění a letecké přilby.

