Lidovec bojující proti manželství homosexuálu znovu udeřil: Zvykli jsme si mít na všechno nárok. Já jako muž se třeba rozhodnu, že chci porodit dítě...

Lidovecký poslanec Marek výborný nadále trvá na tom, že by instituce manželství měla být chráněna Ústavou. Stát by podle jeho názoru měl dát jasně najevo, že homosexuálové prostě manželství uzavřít nemohou. Tečka. Měli bychom si prý zvyknout na to, že každý nemá nárok úplně na všechno.

Poslankyně hnutí ANO Radka Maxová spolu s dalšími poslanci prosazuje zákon, podle něhož by do svazku manželského mohly vstupovat i stejnopohlavní páry. Dnes mohou uzavírat jen registrované partnerství. A poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) chce, aby to také tak zůstalo. Rád by instituci manželství ochránil přímo v Ústavě jako výlučně heterosexuální svazek muže a ženy. Podpořili ho v tom mimo jiné i poslanci Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Václav Klaus mladší (ODS). Prý homosexuálům neupírá právo uzavírat registrované partnerství. Ale byl by rád, aby každý člověk pochopil, že všichni nemají nárok na všechno.

„Evropská civilizace se posunula do doby nárokové společnosti. Zvykli jsme si více než v minulosti, že máme na všechno nárok. Souvisí to možná s určitými prvky liberální demokracie, s tím, že i mladá generace je vychovávána v tom, že má na všechno právo. Žijeme v době, kdy jsme přesvědčeni, že máme nárok na co si vzpomeneme,“ uvedl poslanec v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

„Mám nárok si koupit rohlík, jít studovat vysokou školu, podnikat, být zvolen poslancem, být ředitelem školy. Na to všechno mám nárok bez ohledu na to, jestli jsem černý, bílý, gay, lesba nebo heterosexuál. Ale pak jsou věci, jako je třeba manželství. Nebo si já jako muž vzpomenu, že chci porodit dítě. Na to mám přece nárok. Chtěl bych porodit dítě, to je přece krásné,“ pokračoval poslanec .

Chtěl tím dát najevo, že manželství pro něj není jen jakýmsi sociálním konstruktem, ale něčím víc a jako takové si nezaslouží být relativizováno. Vzor tradiční rodiny byl předáván z generace na generaci a podle zákonodárce rozhodně stojí za to o něj bojovat. Poslanec si je také vědom, že řada manželství se rozpadá, a apeluje na klasické páry, aby do manželství vstupovaly a snažily se je zachovat. Už kvůli dětem, které z případného manželství vzejdou.

To je ostatně jeden z důvodů, proč podle Výborného homosexuálové nemohou uzavírat manželství. Biologicky spolu nemohou mít děti.

