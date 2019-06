Lidovecká místopředsedkyně Senátu lamentovala: Jak máme mladým vysvětlovat, že komunisté byli zločinci, když dnes drží v hrsti vládu?

V pátek si nejen váleční veteráni, zástupci armády, ale i politici připomněli 70. výročí smrti generála Heliodora Píky. Za údajnou špionáž a zradu byl v roce 1949 odsouzen k trestu smrti oběšením. Se svým projevem na tomto pietní aktu vystoupila také senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) a pořádně se pustila do komunistů a současné vlády.

Svou řeč zahájila Horská slovy, že „naši politici by měli vždy, když přijdou do styku s komunisty, myslet hlavně na jejich oběti z oněch dlouhých 40 let, jako na Miladu Horákovou nebo Heliodora Píku“. „Často ale spíše myslí na jejich dnešní nabubřelé pohrobky a na poslanecké hlasy, díky nimž může v naší zemi přežívat současná vláda,“ povzdechla si senátorka Horská.

„Jak máme zejména naší mladé generaci vysvětlovat, že komunistický režim byl režimem zločinným, když dnes komunisté mají vládu v hrsti, když si diktují, co se má prosadit nebo schválit?" dodala kriticky směrem k současné vládě hnutí ANO a ČSSD podporované komunisty.

Pietního aktu před budovou generálního štábu Armády ČR v Dejvicích se zúčastnila také rodina generála Píky. Synovci Jan a Karel převzali Záslužný kříž ministra obrany. Na místě byla rovněž zahájena výstava Destrukce důstojnického sboru po roce 1948, která připomíná osudy politicky pronásledovaných vojáků.

V proslovech mluvčí zmiňovali kromě generála Píky jeho syna Milana, který bojoval za očištění otcova jména. V roce 1968 dosáhl rehabilitace procesu, ve věku 96 let letos v březnu zemřel. Další častou zmínkou bylo odsouzení komunistického režimu a zločinů spáchaných na vojácích.

Generál Heliodor Píka byl československý voják a legionář. Po druhé světové válce se stal náměstkem náčelníka generálního štábu. Po komunistickém puči byl obviněn ze špionáže a ve vykonstruovaném procesu v roce 1949, trvajícím pouhé tři dny, odsouzen k trestu smrti. Dne 21. června 1949 byl v plzeňské věznici Bory oběšen. Jeho tělo se dodnes nenašlo.

autor: nab