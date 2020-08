Lídr ODS: Svět se v ... obrací. Zážitek se dřevem. Pokáceli, vezli pryč. Ani Cimrman by nevymyslel

reklama

„Svět se v ... obrací aneb to by nevymyslel ani Jára Cimrmann. V Bruntále se pokácí strom zasažený kůrovcem. Firma ho naloží na přetížený kamion, který rozbije všechny cyklostezky a okresky a odveze ho přes celou republiku na nádraží. Tam kmeny naloží na vlak a přes Sibiř ho 3 týdny vezou do Číny, napsal člen ODS Unucka na sociální síti Facebook.

Jenže šílenství dnešního světa tím prý nekončí.

V Číně totiž dřevo nařežou na desky a lodí dovezou zpátky do Evropy, kde se toto dřevo vydává za superekologický výrobek. Přitom při přepravě dřeva do Číny a loděmi z Číny zpět do Evropy zanechává tak velkou uhlíkovou stopu, že o nějakém ekologickém postupu nelze mluvit.

„Uhlíková stopa vlaku, který pohání elektřina z ruských uhelných elektráren a lodi, která spálí tolik nafty, jako všechna české auta za měsíc, je šílená. Cena dopravy a manipulace je úplně stejně šílená. Devastace krajiny a komunikací je nevyčíslitelná. Prostě blbost na kvadrát,“ nebral si servítky Unucka.

Udeřil však i na neziskové a protikorupční organizace. Chtěl vědět, proč se nikdo nezajímá o to, že se české dřevo nezpracuje v České republice, že se vozí nesmyslně přes půl světa.

„A proč se ten kůrovcem ohlodaný strom nemůže spálit v nejbližším městě v kotelně? Nebo se nemůže lidem v okolí prodat za nákladovou cenu pro domácí kotle? Že by proto, že to nejde transparentně a nediskriminačně vysoutěžit? Co na to Rekonstruce & Destrukce státu a všechny ekologické neziskovky? Proč mlčíte?“ tázal se.

