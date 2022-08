Lídr STANu v Praze je překvapen, kolik lidí o tom vědělo. A Rakušan?

Současný náměstek pražského primátora a místní lídr STAN pro podzimní volby Petr Hlaváček v pořadu Prostor X řekl, jak nahlíží na aféry hnutí STAN. Naznačil, že Vít Rakušan by se ohledně odchodu z ministerské funkce měl zachovat „správně“. Zároveň vyjádřil kritický postoj ke jmenování Petra Mlejnka, který měl co do činění s jedním z aktérů korupční kauzy Dozimetr, do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

„Já se nevyhýbám morálním otázkám v politice, snažím se dělat ty věci co nejlépe. A proto jsem překopal tu kandidátku, proto jsem ji udělal novou,“ reaguje úvodem Petr Hlaváček na aféry svého domovského STANu.

Po korupční kauze kolem Petra Hlubučka prý zvažoval, že z kandidátky odstoupí, ale nechtěl v tom své kolegy nechat. „Zvažoval jsem, že z kandidátky odstoupím, ale dostal jsem svolení kandidátku předělat, nechtěl jsme v tom své slušné, poctivé a pracovité kolegy nechat, těch je ve STAN hodně,“ uvedl.

Celý rozhovor ke zhlédnutí ZDE

„Být v čele té kandidátky teď určitě není jednoduché,“ povzdechl si. „Mě úplně překvapuje, kolik lidí mi říká, že něco tušili. Překvapuje mě, kolik lidí vědělo, že se vydírají podnikatelé, je to absolutně nehorázné a nejsem schopen to pochopit," podotkl zklamaně.

Na dotaz, jak pevná je podle něj pozice Víta Rakušana v souvislosti s kauzou Dozimetr a se jmenováním Petra Mlejnka, který se měl také setkávat s obviněným v kauze Dozimetr Redlem, do čela Úřadu pro zahraniční styky informace – Hlaváček řekl: „Mě to samozřejmě moc mrzí, je to zcela v kompetenci Víta Rakušana a vlády. Tady mě zajímá to řešení. Já si myslím, že Mlejnek by neměl být v té funkci. A co se týče Víta Rakušana, myslím, že to je věc vlády a Petra Fialy.

Hodně zjednodušeně říkám, že důvěřuji, že Vítek Rakušan se s tím popasuje a věřím, že se k té funkci ministra vnitra postaví správně,“ zdráhal se Hlaváček naplno říct, že by měl Rakušan jako ministr skončit.

Ministr vnitra Vít Rakušan v úterý zopakoval, že šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek má jeho důvěru. Postup při jeho výběru byl prý řádný, z bezpečnostní komunity žádné varovné signály nedostal. „Moji důvěru Petr Mlejnek má, jinak bych ho nejmenoval,“ řekl Rakušan. Úkoly, které mu dosud vláda nebo přímo ministr vnitra udělil, šéf ÚZSI podle něj plnil velmi dobře.

Mlejnek by se měl příští týden zúčastnit jednání sněmovního bezpečnostního výboru i komise pro kontrolu ÚZSI a na otázky poslanců v důvěrném režimu odpovědět.

Hlaváček věří, že ve volbách může uspět i v tak zatěžkávací situaci, kterou nyní STAN prochází: „Ten problém je vážný. Je to obsah české politiky, ale myslím si, že nabízíme reálnou práci a řešení, která mohou Praze pomoci. Chápu, že to pro voliče možná není úplně jednoduché, ale myslím si, že by měli přemýšlet o tom, koho volí. Jestli volí toho, kdo je kompetentní a přináší racionální řešení, nebo někoho, kdo o tom jenom hovoří,“ podotkl kandidát STAN na primátora Petr Hlaváček.

