Likvidační pokuty by to chtělo. Radim Fiala se dostal do křížku s lidovcem Výborným. Kvůli drahotě v obchodech

O současné vyhrocené politické situaci v Evropě diskutovali v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL, a Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu a místopředseda SPD. „Evropa nemůže nereagovat na situaci, jaká je. Bezpečnost je pro nás prioritou, jinak bychom si museli koupit kurz ruštiny nebo se odstěhovat na Nový Zéland,“ řekl Výborný.

Poslanec Fiala uvedl, že současné Spojené státy americké se názorově rozcházejí s Evropskou unií, která nebude přítomna u stolu, kde se má rozhodovat o Ukrajině. Důležité však je, aby konflikt skončil. „Jestli bude u toho stolu sedět Donald Trump s Vladimirem Putinem a nastolí trvalý mír, nemám s tím problém. Evropská unie ale nebude na tomto jednání partnerem,“ domnívá se Fiala.

„Vy už na ty kurzy ruštiny chodíte,“ reagoval ministr Výborný a dodal, že Fiala mluví jako komunisté a fašisté ve třicátých letech minulého století.

„Chytněte se za nos a začněte něco měnit a Evropa bude silnější,“ reagoval Fiala. Evropa je podle něj dnes tak slabá, že s ní nikdo nepočítá. Připomněl také slova viceprezidenta USA Jamese Davida Vance, že v Evropě panuje nedostatek svobody slova.

„Překvapuje mě, že český poslanec se vyjadřuje jako mluvčí J. D. Vance,“ řekl Výborný a dodal, že Evropa musí být silná, aby nebyla vyšachována z jednání. „Pokud by se jednalo bez Ukrajiny, byl by to druhý Mnichov,“ domnívá se ministr. Součástí jednání podle něj musí být také Evropa. „Kdyby byla obejita, byl by to problém,“ zdůraznil Výborný.

Podle Fialy paralela s Mnichovem 1938 nesedí, lepší by bylo přirovnávat současný konflikt k válce ve Vietnamu či Koreji.

Přísnější kontroly a vyšší pokuty prodejcům potravin

Na přetřes přišla také otázka cel, která chtějí Spojené státy zavést. Podle Fialy jde o zástupný problém. „Cla nejsou tak podstatná jako vstupy. Evropa je slabá, protože rostou ceny energií, a také kvůli nesmyslnému Green Dealu,“ zdůraznil poslanec a připomněl, že v USA jsou náklady na energie třetinové. „Stát musí převzít zodpovědnost za výrobu a ceny energií,“ uvedl Fiala.

Hovořilo se i o zdražování potravin. Moderátor Václav Moravec uvedl, že v lednu zdražilo máslo, vejce i čokoláda. Podle Výborného však zlevnil cukr a je podle něj také prostor k tomu, aby cena másla klesla.

Podle Fialy se prodejci na cenách domlouvají a ceny nadhodnocují. „Je třeba zpřísnit pokuty, výrazně je zvýšit tak, aby byly téměř likvidační,“ navrhl poslanec.

Ministr Výborný zdůraznil, že to není stát, kdo by měl organizovat trh. S tím, že je třeba zvýšit kontroly a pokuty, však souhlasil. „Pokuty jsou směšné, je třeba, abychom byli razantnější, padni komu padni,“ řekl ve vysílání a připomněl, že jeden z řetězců dostal pokutu v řádu milionů korun.

„Řetězce se vůči lidem chovají neférově. Pokuty by měly být v miliardách, jinak budou k ničemu,“ přitvrdil Fiala.

„Je třeba, abychom byli přísní, aby se všichni chovali k zákazníkům férově,“ souhlasil ministr Výborný.

Politici se věnovali také cenám zemědělských výrobců. Vejce podle Výborného zdražila také proto, že celá Evropa přistoupila na lepší podmínky chovu drůbeže. „Nepředpokládám, že ceny vajec dále porostou, ale určitě nebudou klesat,“ vyjádřil svůj názor. Dramatický vývoj cen potravin podle svých slov nečeká. Zastropování cen potravin odmítl s tím, že to nefunguje a mohlo by to vést k nedostatku potravin.

Přehrada Nové Heřminovy

Oba politici se shodli v tom, že je třeba vybudovat vodní nádrž Nové Heřminovy. „Třicet let se pořád jen čeká, už to mělo být dávno,“ rozčílil se Fiala. Není podle něj možné, aby se stát léta soudil s odpůrci výstavby nádrže, protože to ohrožuje zdraví a majetky lidí. Je proto třeba uvažovat o novele stavebního zákona.

Podle ministra Výborného bylo loni v prosinci vydáno územní rozhodnutí. „V létě požádáme o stavební povolení. Výkupy parcel probíhají, pozemky budou vykoupeny nebo vyvlastněny podle zákona,“ upřesnil Výborný.

