Lipavský na ČT: Jsme rozumným hlasem ve světě. A pak použil „ostřejší slovník“ na Moskvu

„Očekávám, že rok 2024 bude na mezinárodní scéně turbulentní,“ uvedl ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský (Piráti) v pořadu Interview na ČT24. Důvod, proč si toto myslí, je podle jeho slov jednoduchý. „Ve světě jsou aktéři, kteří se rozhodli, že budou testovat hranice mezinárodního řádu a kam až mohou zajít. Je to Rusko, vidíme to na Blízkém východě. Čína například dělá různé kroky v Jihočínském moři a jsou tam různé tlaky,“ řekl ministr a dále zmínil i zvyšující se počet pučů v Africe.

„Bezpečnostní situace nebude lepší a my se musíme jako Česko a jako Evropa podle toho zařídit. Abychom ubránili naši bezpečnost, naši prosperitu, náš způsob života, a tak koná i naše vláda,“ řekl Lipavský k předpovědi roku 2024.

Česká republika, ale i Evropská unie a NATO by podle Lipavského měly přijmout svůj podíl odpovědnosti. „Musíme umět na tom mezinárodním právu trvat a stejně tak pro Česko umět zajistit energetické suroviny a pro Evropu a schengenský prostor dokázat zajistit lepší pravidla pro migraci. Bránit nelegální migraci a bránit příčinám jejího vzniku,“ uvedl s tím, že Česká republika musí být aktivní v zahraniční politice.

Zmínil také důležitost zachování nabízení pozitivní motivace pro balkánské země, Ukrajinu a Moldavsko, aby se k Evropě a její zahraniční politice více přibližovaly, a to i z hlediska probíhajících reforem pro budoucí vstup do Evropské unie.

České diplomaty následně pochválil za jejich činnost v roce 2023 a za to, že se jim podařilo dokázat, že Česká republika je plnohodnotnou součástí společenství zemí bránící bezpečnost v Evropské unii nebo i NATO. „Jsme tím rozumným hlasem ve světě, který vysvětluje, proč je důležité, abychom pomáhali Ukrajině, nejenom vojensky, ale i humanitárně, politicky. I je potřeba tam poslat finanční prostředky na chod toho státu jako takového,“ dodal Lipavský.

V poslední době se často hovoří o tzv. únavě z války na Ukrajině. Ministr zahraničí v souvislosti s tím upozornil, že pokud bude Česko unavené z toho, že mu hrozí nebezpečí, tak tomuto nebezpečí podlehne.

Rusko v čele s prezidentem Vladimirem Putinem podle Lipavského záměrně provádí útoky na civilní cíle. „Dělají to záměrně, aby vyvolávali teror a strach. Tomu nesmíme podlehnout,“ apeloval. „Naopak to pro nás je motivace, abychom Rusko zastavili na Ukrajině a nedovolili mu pokračovat dále do Evropy,“ dodal s tím, že věří, že Ukrajina může zvítězit a ubránit své území.

Rusko po ostřelování Bělgorodu, při kterém byly údajně použity také raketomety české výroby, žádalo účast České republiky na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Česko svou účast odmítlo. Lipavský prohlásil, že se Česko nenechá Ruskem nikam předvolávat, a nebude tak součástí ruské propagandy.

Moderátor Interview se Lipavského poté zeptal, kde se bere ruská opovážlivost si takto Českou republiku předvolávat. „Víte co, když použiju trochu ostřejší slovník. Čím větší prasárnu v Moskvě dělají, tím více lžou a tím horší špínu potom kydají na ostatní,“ sdělil Lipavský. Podle něj se to navíc děje opakovaně. Zmínil například kauzu novičok, kdy Česko bylo obviněno, že se zde měl vyrábět jed, který samotné Rusko následně použilo ve Velké Británii. „Dneska vypráví různé pohádky o tom, že my se na něčem podílíme nebo nepodílíme… Samozřejmě to jsou nesmysly,“ shrnul Lipavský.

Potvrdil legitimitu ruského svolání Rady bezpečnosti OSN, odmítl však, že by Česko bylo účastí povinné. Upozornil též, že jmenované Ruskem nebylo pouze Česko, ale i například Spojené státy americké nebo Velká Británie. „Nepodléhejme velkým emocím. Je třeba si uvědomit, že to je ruská lživá propaganda. Tak s tím musíme naložit,“ řekl s tím, že je třeba jednat v rámci zájmů České republiky a její bezpečnosti, což je „držet Rusko co nejdál od českých hranic“.

V současné době jsou zvažovány dva balíky finanční pomoci na Ukrajinu, a to 1,4 bilionu korun ze Spojených států amerických, kde dodávku blokují republikáni, a 1,2 bilionu korun z evropského rozpočtu. Tento balíček je aktuálně blokován maďarskou vládou. Ministr Lipavský přiznal, že nedodání těchto finančních balíčků by znamenalo pro Ukrajinu významnou komplikaci. Českou pozicí však zůstává podpora evropského balíčku. Současně ministr uvedl, že se hledá cesta pro přijmutí tohoto balíčku i za neúčasti Maďarska.

Lipavský dále sdělil v souvislosti s finanční podporou Ukrajiny Českou republikou, že český rozpočet je v pořádku, a tedy argumenty, že finanční prostředky plynoucí na Ukrajinu ukusují českému lidu, neobstojí. „I kdyby to ten státní rozpočet nějakým způsobem zatěžovalo, tak my si musíme uvědomit, že to jsou finanční prostředky, které jdou na naši bezpečnost,“ řekl Lipavský. Česká republika podle jeho slov musí být připravena platit za svou bezpečnost právě i v kontextu dalších konfliktů, které již zmínil.

Pozitivně též zhodnotil, že Slovensko i s vládou Roberta Fica do jisté míry pokračuje v podpoře Ukrajiny.

Ministr zahraničí se v pořadu Interview vyjádřil i ke konfliktu v Izraeli. Smířlivé řešení nevidí. „Tak velkým optimistou zase nejsem,“ prohlásil a uvedl, že bezpečnostní situace zde není jednoduchá a je třeba být obezřetný v tom, co se bude dále odehrávat. „Sám jsem zvědavý, jakou další dynamiku situace na Blízkém východě nabere,“ připustil Lipavský.

