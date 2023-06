Lipavský odhodil diplomatické rukavičky. Toto vypustil směrem k Rusku

reklama

„Je dobře, ať se poperou mezi sebou a Ukrajina má větší šanci nastartovat protiofenzivu,“ zhodnotil zprávy z Ruska například „starosta Matěj z Tetína“, neboli starosta obce na Jičínsku a výrazný člen STAN Matěj Hlavatý.

Pozoruhodné je, že ve stejném duchu, navíc ještě rozverněji, tweetuje ministr zahraničí Jan Lipavský. „Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje,“ těšil se s emotikonem slunečníku pod ukrajinskou vlajkou.

Bývalý ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnys se hned nabízel, že na poloostrově, který Ukrajina ovládala do roku 2014, zná mnoho krásných míst a rád mu je ukáže. „Moc rád si nechám poradit,“ souhlasil šéf české diplomacie.

Textař Michal Horáček ale nesouhlasil: „Proč si to myslíte, nevím. Asi by bylo fajn to zdůvodnit. Nejméně do té doby si podržím své mínění, že boj mezi bojeschopnými skupinami ruských šmejdů nepochybně oslabí schopnost RF bojovat s Ukrajinou.“

Místo spícího geografa poskytl analýzu zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó: „Prigožin se rozhodl hrát vabank. Asi bych na něj nesázel. Pokud ruská armáda převezme Wagner Group, budou se dít věci v Rusku, na Ukrajině, v Africe a na Blízkém východě.“

Debaty českého twitteru pak s osobitým talentem pro zkratku shrnul Jindřich Šídlo: „Rusko konečně napadlo Rusko.“

