Lipavský rozlévá „čisté víno“: Období míru v Evropě skončilo. Rusko bude hrozba desítky let

Vzpoura Wagnerovců podle šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti) „jednoznačně ukazuje, že se Rusko dostává do závažných vnitropolitických potíží a má problémy se svou vlastní bezpečností“. Zároveň v rozhovoru pro CNN Prima News upozorňuje, že pro Česko bude Rusko hrozbou v následujících desítkách let. „Dokud se ruská společnost nezmění, tak zůstane pro Evropu hrozbou. A musíme si nalít čistého vína – občané si prostě musí uvědomit, že období míru v Evropě skončilo,“ doplnil ministr.

Na víkendovou vzpouru žoldáku se ministr Lipavský dívá z více úhlů. Tím prvním úhlem je bezpečnost Česka a válečného ruského tažení na Ukrajině. „Jednoznačně se ukazuje, že se Rusko dostává do závažných vnitropolitických potíží, Putinova imperiální ambice a agrese se začínají obracet proti němu,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News.

Další pohled je i z hlediska politiky, kdy pro nás bude Rusko představovat hrozbu desítky dalších let: „Ukazuje se, že Rusko má problémy se svojí vlastní bezpečností. Ve strategických dokumentech, které nesu příští týden na vládu a které řeší revizi vztahu s Ruskem či bezpečnostní strategii, stojí, že Rusko představuje a bude představovat následující desítky let hrozbu pro evropský kontinent a českou bezpečnost,“ uvedl ministr zahraničí. V tuto chvíli si Lipavský dle svých slov umí představit, že se přiblížil vnitřní boj v rámci ruských elit o Putinovo nástupnictví.

Lipavský nedávno představil bezpečnostní strategii slovy, že „Česko není v bezpečí“. Popsal, co vnímá jako ty největší hrozby. „Bezpochyby tou největší a nejvýznamnější hrozbou je Rusko. Dokud se ruská společnost nezmění, tak zůstane pro Evropu hrozbou. A musíme si nalít čistého vína – občané si prostě musí uvědomit, že období míru v Evropě skončilo a naše země nese následky válečného konfliktu, který rozpoutal šílený diktátor Putin,“ zdůraznil.

Zmínil také hrozby v oblasti kybernetiky, dezinformace, ale i o možnosti dalších válečných konfliktů. „Na to všechno musí být Česko a česká společnost připravena. Musíme umět ty hrozby popsat a připravit se na ně. Není to jenom úkol pro armádu, policii nebo pro tajné služby. Je to úkol pro každého občana, aby věděl, co ty hrozby jsou, a také byl připraven státu pomoci,“ uvedl Lipavský.

V kontextu toho komentoval slova náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, že se Češi mají připravovat na válku. „Pokud není bezpečná Evropa, není bezpečné ani Česko. Nemůžeme to oddělit. Musíme mít to nejlepší vybavení pro naši armádu a musíme být připraveni tu armádu použít,“ uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský.

