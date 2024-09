Lipavský už dostal veřejnou nabídku od jiné strany

Zprvu se začalo spekulovat o tom, že ministr Lipavský by mohl přejít k vládní TOP 09 a dosloužit na ministersjém postu v jejích barvách. Zákulisní info odhalil reportér Ondřej Koutník. „Podle mých zdrojů v koalici nepůjde jen o odvolání Ivana Bartoše z MMR. Řeší se, že Piráti o ministerstvo přijdou. Vedení vlády nevěří, že by Piráti byli schopní problém s digitalizací vyřešit. Pokud Piráti přijdou o MMR a nedostanou adekvátní náhradu, navíc s rezignovaným nejvyšším vedením strany, je namístě úvaha, že Piráti odejdou z vlády,“ píše Koutník.

Podle něho by pak ve vládě setrval Jan Lipavský, o kterého má zájem TOP 09. A když se ptal v ODS, dostal pobavenou odpověď: „Topka? Škoda. My bychom ho brali taky. On se nezdá, ale je konzerva.“

Lipavský byl těsně po rezignaci Ivana Bartoše na post předsedy Pirátů dotazován, zda se jako jedna z osobností bukanýrské strany bude ucházet o uvolněné předsednické místo. Ten to odmítl. „Já na předsedu Pirátů kandidovat nemůžu, protože mám moc práce jako ministr zahraničních věcí. Navíc Piráti potřebují osobnost, která je teď sjednotí, a já dlouhodobě vím, že taková osobnost nejsem,“ odpověděl Lipavský s tím, že se Pirátská strana musí změnit.

Navrhl také vypnutí pirátského diskusního fóra, které je součástí jejich interní komunikace a politiky, protože podle něj ono fórum brání progresivní a liberální straně v potřebných změnách. „Piráti se musí zbavit komoušů a ultralevičáků. A vypnout fórum. Není možné, aby členská základna progresivní a liberální strany nebyla schopna přistoupit na jakékoli reformy,“ prohlásil Lipavský.

Dále Lipavský ocenil práci Ivana Bartoše. „Vybudoval stranu od nuly, obětoval velkou část svého osobního života boji proti korupci, oligarchům a za transparentnost,“ vyjevil Lipavský k osobě Ivana Bartoše.

Vyloučení Ivana Bartoše z ministerského křesla zastihlo Jana Lipavského na jednání v OSN v New Yorku, kde doprovázel prezidenta Petra Pavla. Piráti Lipavského vyzvali k rezignaci na post ministra zahraničí. Lipavský pak z New Yorku rezignaci spojil s odchodem z Pirátské strany. „Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, podám demisi a pravděpodobně to bude spojeno s odchodem ze strany,“ řekl Jan Lipavský.

A na otázku, zda by to znamenalo, že „převlékne kabát“, odpověděl negativně. „Není to fotbal, abych hrál dvě sezony za Spartu a pak tři za Slavii,“ zhodnotil spekulace Lipavský.

K osobě ministra Lipavského se vyjádřil i dlouholetý europoslanec za ODS Jan Zahradil, který své angažmá v Evropském parlamentu ukončil z vlastního rozhodnutí k letošním volbám. Ten uvažuje o tom, že Lipavský na postu ministra zůstat chce. „Hlavně se teď těším na manévry pana Lipavského. Tomu se strašně nebude chtít. Takže uslyšíme něco jako ‚jeho odchod by byl vítězstvím Kremlu‘ a podobné blabla. Buď se stane nezávislým nebo přeskočí do TOPky, kam stejně dávno patří. Takže si o něm nalejeme trochu čistého vína,“ napsal na síti X Zahradil.

„Z Černína udělal pobočku lidskoprávních neziskovek. Věnoval se výhradně Ukrajině, jinak zahraniční politiku neřešil. Jeho výsledky s Asií, Afrikou, Latinskou Amerikou jsou NULA. Místo toho se vyžíval ve ‚virtue signalling‘ na sítích. Tleská tomu jen ten, co o chodu ministerstva zahraničních věcí nic neví,“ pálil do Lipavského ostrými Zahradil.

A popsal, co je, a co není zahraniční politika. „Zahraniční politika a diplomacie ale nejsou praktické cvičení v aplikované morálce. Ani mistrování jiných zemí, jak to mají dělat. Je to prosazování ZÁJMŮ, ne vývoz HODNOT. Takže když Jan Lipavský zmizí, horší to už nebude. Když to přežije, tak to ještě rok přežijeme taky,“ nedělal Jan Zahradil z ministerského komára velblouda.

