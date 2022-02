Lipavský v helmě? Ivan Vyskočil se válí smíchy: Málem mi to utrhlo bránici. Před takovým bohatýrem by Rudá armáda prchla

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Králem komiků se stal náš statečný ministr zahraničí. Jsem si jistý, že po spatření takového bohatýra by Rudá armáda v hrůze prchala až do Vladivostoku,“ směje se v reakci na fotku ministra Lipavského na Ukrajině herec Ivan Vyskočil. Ten se ve své pravidelné rubrice rozhodl rozebrat komentáře směřované především na Rusko. Nechybí rozhlasový komentátor Černý, ani „Ondřej Kolář, známý to vítěz se sochou“. Tomu vzkazuje: „Do ozbrojeného konfliktu ať si jde sám.“ A jmenuje, koho si může vzít s sebou.

reklama

„Ta dnešní vládní a spřízněná garnitura nás nenechá chvíli v klidu a dává si záležet na tom, abychom se dostatečně pobavili,“ říká na úvod Ivan Vyskočil a hned vypočítává. „Vždy spolehlivý chrlič kravin je poslanec Laudát. Jeho výroky, to ani nelze opakovat. Ale každý jeho projev, vždy hlavně nemilosrdná kritika Babišovy vlády nebo pana prezidenta, působí, jako že se mu v hlavě zbláznily míchaný vejce,“ směje se a s notnou dávkou ironie pokračuje: „Některé výroky fundovaných hlav také zaslouží pozornosti. Například politický komentátor Černý v rozhlasovém pořadu Jak to vidí uvedl na pravou míru ty nehorázné pomluvy, co šíří Ruská federace. Rusko se cítí ohroženo stále se zvyšujícím obkličováním svého území základnami NATO. Pan Černý nás hňupy nevědomé poučil, spoléhaje zřejmě na nízkou inteligenci nás kmánů, že tomu není tak! Víme přece, že Rusko je největší země na světě, a tak není ani možné její hranice obklíčit. Základny NATO jsou prý jen na nějakých utrápených 38 % hranic s Ruskem. Tak to mne uklidnilo a teprve teď vidím, jak si RF úplně zbytečně stěžuje. No řekněte sami. Zase jedna z dalších provokací Vladimira Putina,“ zvedá oči v sloup nevěřícně herec.

Psali jsme: Štěpánek se neudržel: Kdo věří tomu, co šíří o ruské invazi Biden? Vymyté mozky! Lipavský, Kolář... Británie, Nizozemsko, Japonsko, Lotyšsko vyzývají své občany k opuštění Ukrajiny Ministerstvo zahraničí varuje Čechy: Necestujte na Ukrajinu a do Běloruska Kdy, kde a proč! Scénář ruské invaze na Ukrajinu je tady. Sepsal ho ruský historik

Výživné výroky ministra Kupky a plamenné projevy „Pekari-A“

Ivan Vyskočil se ve svém komentáři rozhodl podívat i na další „aktéry“ naší politické scény. „Pan Kupka po celou dobu svého působení v politice dělá dojem, že je nutné míti přehled o veškerém dění. Spadne-li ve Stromovce list, s účastným pochopením se k tomu vyjadřuje vždy pan Kupka. Vysvětlí nám ubohým úplně všechno. Ale jeho výroky jako ministra jsou zvláště výživné:

„13. 11. 2021 Martin Kupka, ministr dopravy: Za vlády ANO se prakticky nepostavily nové dálnice!

13. 1. 2022 tentýž: Protože se významně rozšířila dálniční síť, musíme zdražit dálniční známky!

Patrně tu dálniční síť rozšířili za ty tři měsíce, co jsou u vlády. Obdivuhodné. K tomu není třeba co dodat,“ žasne Ivan Vyskočil a dodává:

„Co samozřejmé spolehlivě pobaví, jsou plamenné projevy paní Pekari-A, vždy plné demokratické tolerance a pochopení, ale hlavně havlovské pravdy a lásky.“

Psali jsme: ÚOHS žádá obce o spolupráci, aby pro ně mohl připravit na míru šitá školení o veřejném zadávání Trikolora: Senátoři si zachovali zdravý rozum a zamítli novelu pandemického zákona AOPK ČR: Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly Lukáš Kovanda: Teplo v Česku zdražuje až o 150 %. Domácnosti tak zažívají další cenový šok

Vyzbrojený Jouda, vítěz zápasu se sochou

„Ale králem komiků se stal náš statečný ministr zahraničí. Jeho úžasná fotografie válečníka v helmě a neprůstřelné vestě nás doopravdy pobavila. To mu snad novináři museli udělat schválně. Pohled na toho vyzbrojeného Joudu mi málem utrhl bránici a nejsem sám... Jsem si jistý, že po spatření takového bohatýra by Rudá armáda v hrůze prchala až do Vladivostoku,“ směje se Ivan Vyskočil.



Jan Lipavský v ochranné helmě během návštěvy Ukrajiny. (Screen: ČT)

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 5% Ne, je to nehorázné přirovnání 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 21655 lidí

„Od doby, co má slepenec ve Sněmovně převahu, jsou arogantní, velkohubí a žijí s pocitem ředitelů zeměkoule, kteří mohou všechno. Zcela zapomněli na to, že ve volbách NEZVÍTĚZILI. Jen dali dohromady Pětikočkopes s více hlasy! A je jen otázka času, jak dlouho si to nechá český národ líbit?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a na závěr podotýká:

„Kdyby tohle všechno nebylo k pláči, byla by to opravdu veliká sranda. Zdravím čtenáře.“

Psali jsme: Zelení: Jak pomoci s dopady klimatické transformace? Peníze ze zdanění uhlíku musí jít zpět lidem Ministr Jurečka: O příspěvek na bydlení si zažádalo bezmála 20 tisíc domácností Pražská plynárenská otevřela novou CNG stanici Pekarová Adamová (TOP 09): Přímé svědectví paní Abbas je zdrcující a není možné přejít jej mlčením

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.