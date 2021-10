Lipovská odpálila bombu! Podívejte se, s kým podepsal šéf ČT smlouvu v den jejího pádu

reklama

Ekonomka Hana Lipovská již není členkou Rady ČT. Poslanecká sněmovna ji odvolala na návrh končící poslankyně za TOP 09 Olgy Sommerové. Když o jejím odvolání v září debatovali zákonodárci, Jaroslav Foldyna (SPD) se dostal do varu.

Poukázal na to, že ČT natočila film o Michalu Kocábovi, a to v režii právě Olgy Sommerové, kdy za kamerou stála její dcera Olga Malířová Špátová.

A Sommerová se hned začala bránit.

A pak to přišlo. Foldyna se rozjel podruhé.

„Paní Sommerová tedy nezpochybňuje, že je režisérkou a že její rodina pracuje za úplatu v České televizi. Nebylo by asi od věci, kdyby při hlasování a diskusi o České televizi nahlásila, že je podjatá, neboť ten, kdo s daným subjektem spolupracuje a pracuje, nemůže pracovat bez toho, aniž by nahlásil svoji podjatost. A já tady mám další 3 snímky, kde celá její rodina pracuje za úplatu. Čili je to podjatost!“ zuřil Foldyna.

Jaroslav Foldyna SPD



„Vy tady řešíte Lipovskou, která se dopustila jednání, ale nejste schopni se podívat na špičku vlastního nosu. Co to tady předvádíte? Nahlaste, že jste podjatá, že tady je seriál, který točil váš syn! Nebo to točí zadarmo pro Českou televizi? Vy nemůžete vůbec objektivně rozhodovat a diskutovat o České televizi, neboť jste celá rodina finančně závislí na spolupráci a práci s Českou televizí. A tady odsuzujete nějakou Lipovskou! Že vám není stydno! Moralisti! To je ono, že jo? Tohleto je vaše morálka! To je všechno, co jsem chtěl říct, ani nebudu číst ty snímky. Dohledejte si to, jak celá familie pracuje pro Českou televizi! A myslíte, že to dělaj zadarmo? A tady perete trenky Lipovský? Jste směšný! To je všechno, co jsem chtěl říct!“ uzavřel své ostré vystoupení poslanec SPD.

O pár minut později ještě doplnil, že Hana Lipovská má být odvolána, protože se nezdráhá říkat nepříjemné pravdy.

A Hana Lipovská dává najevo, že „nepříjemné pravdy“, jak to nazval Foldyna, bude nahlas říkat i po svém volebním neúspěchu a že z veřejného prostoru nezmizí.

„Náhody se dějí,“ poznamenala na sociální síti Facebook s ironickým pousmáním. „Olga Sommerová naponěkolikáté uspěla 17. 9. s mým odvoláním z Rady ČT a 17. 9. podepsal generální ředitel ČT Petr Dvořák osobně smlouvu s Jakubem Sommerem, synem paní poslankyně - údajně v hodnotě 10 milionů Kč. Doufejme, že ten film bude stát za to!“ dodala.

Lipovské se v této souvislosti zastal publicista Petr Brandtner.

„Lipovská totiž jako jediná z radních důsledně kontrolovala hospodaření České televize včetně financování koprodukční výroby, což by každý, komu leží na srdci hospodárnost veřejnoprávní televize, měl vítat. Ne tak dokumentaristka Sommerová, poslankyně klubu TOP 09. Ta už 20. listopadu loňského roku spolu například s Tomášem Halíkem obviňovala Lipovskou z porušení zákona a žádala její odvolání. Poté snahu vypudit Lipovskou z Rady ČT několikrát zopakovala. A nebrala si rukavičky, například v březnu 2021 nazvala radní Hanu Lipovskou ‚škodnou‘. ‚Demokratka‘ Sommerová nakonec svého dosáhla. 17. září prosadila spolu s ostatními „demokraty“ v Poslanecké sněmovně odvolání Lipovské za to, že si dovolila kandidovat v parlamentních volbách. V minulosti ovšem režisérka Sommerová tak přísně na „nezávislost“ ČT nedbala. Pokud člen Rady ČT kandidoval do Poslanecké sněmovny třeba za ODS, nechávalo ji to v klidu,“ napsal.

