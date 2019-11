Listopad 89: Dominik Hašek se vyjádřil

„Přiznám se, že ještě v den sametové revoluce by mě něco takového v životě nenapadlo. Dneska už třicet let žijeme víceméně ve svobodné zemi. Jeden politik kdysi řekl ‚svobodu, nebo smrt‘. A já si opravdu myslím, že svoboda je to nejdůležitější, co země může mít a co lidé v té zemi můžou mít. Za svobodu je třeba bojovat. A to myslím neustále,“ uvedl hokejový brankář.

Anketa Má předseda ÚS Pavel Rychetský vaši důvěru? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1246 lidí

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek v posledních rozhovorech připouštěl kandidaturu na prezidenta. Zatímco v předchozích rozhovorech Hašek jen prohlašoval, že jeho byznys s nápoji Smarty ho baví a naplňuje, takže kandidaturu nevylučuje, Rádiu Impuls už se v červenci podařilo z hokejové hvězdy dostat, jaký si myslí, že by byl prezident: „Co jsem dělal, a to, co dělám dneska, mě baví věci, který jsou zodpovědný, a pakliže je funkce prezidenta velmi zodpovědná, jako že o tom nepochybuju, tak jestli bych to měl brát z téhle strany, tak bych byl výbornej.“

Není to poprvé, co Hašek mluvil o možném politickém angažmá. Například po vystoupení na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii se ho na to ptal Deník N. „Uvidíme, co bude. Tento a příští rok se chci soustředit především na byznys kolem své značky nápojů, což mě zatím naplňuje. To, co bude za pár let, je otázka. Nic nevylučuji,“ sdělil ke své možné politické kariéře Hašek.

Demokracie v ČR se dle jeho slov neubírá správným směrem. „Když to řeknu na rovinu, tak mi hrozně vadí, když člověk, který kdysi byl členem StB, je v čele naší vlády,“ popsal své pocity. Dodal, že to vypadá tak, že premiér využil své politické funkce, aby obohatil sám sebe a své firmy a teď říká, že je to kampaň. „To jsou věci, který mi vadí. Tyhleti lidi, kteří, já říkám, že fňuká, ne jako malý dítě, jako fracek, abych někoho neurazil, takovýhle lidi se k tomu mají postavit čelem, a ne být v čele naší země, ne být v čele českýho lidu,“ vysvětloval Hašek své důvody. Je prý rád, že má možnost tyto názory vyslovit nahlas.

O rozhovoru s ním jsme psali ZDE.

Psali jsme: Černochová (ODS): Nemohu nečinně přihlížet demagogii ministryně Schillerové Plzeň 3: Budovy mateřských škol projdou pasportizací stavebního a technického stavu Vášáryová odsoudila Maďarsko. Slováci jsou prý demokratičtější. Proč? Zdeněk Jemelík: Ve Zlíně znova o „hororovém příběhu“ 2

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.