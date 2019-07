Lithium zachráněno? Do věci se vložil ČEZ

Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). ČEZ se do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na dnešním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Potvrdil tak informaci, kterou firma EMH poslala na londýnskou burzu.

„Včera byl učiněn důležitý krok, který by měl směřovat k tomu, že kritická surovina lithium by se opět měla dostat pod kontrolu státu a vzniká tady zajímavá komerční příležitost pro skupinu ČEZ. Lithium je kritickou surovinou a v dobách nedávno minulých jsme částečně přišli o to, aby byla pod kontrolou státu,“ poznamenal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Šlo o to dostat tuto surovinu pod kontrolu státu, nesoudit se a nepouštět se do arbitráží. Museli jsme jednat rychle, protože pokud sledujete situaci kolem lithia, tak nepochybně je známo, že se těžba chystá v Srbsku, v Rakousku, v okolních zemích. Nesmíme zaspat dobu. Řešení, které mělo vzejít, muselo být takové, aby bylo ekologicky šetrné,“ dodal Havlíček a pochvaloval si komunikaci s ČEZem.

Následně hovořil o elektromobilitě, kdy výroba baterií souvisí se surovinovou politikou – lithiem. Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). ČEZ se do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit.

„Na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, což je základní surovina pro výrobu autobaterií. Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku. Stejně tak naším zájmem je, aby bylo ověřeno, zda se zde těžit lithium vyplatí, nebo ne,“ uvedl Havlíček.

Lithium se používá mimo jiné pro baterie do elektromobilů, dále například pro speciální skla a keramiku. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a s tím spojených baterií odborníci předpokládají, že poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Před sněmovními volbami se téma těžby lithia v Česku stalo jedním z hlavních motivů předvolební kampaně.

