Lov na Okamuru. Slonková narazila na jeho podporovatele Hrdličku a po jeho slovech by měl hodně zpozornět Babiš

Reportéři serveru Seznam zprávy.cz Sabina Slonková a Jiří Kubík si posvítili na fungování hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Nejprve se podívali na financování hnutí a zjistili, že členové hnutí byli údajně nuceni si kupovat předměty se stranickým logem a dál je prodávat lidem. Zisk z prodeje předmětů měl končit i v kapsách poslance SPD Lubomíra Volného.

Teď se Slonková a Kubík podívali také na lobbisty stojící za hnutím Tomia Okamury. A narazili na dlouholetého komunálního politika ODS Tomáše Hrdličku, který později podporoval např. Věci veřejné. V prezidentské kampani nabízel Hrdlička Zemanovi pomocnou ruku v boji proti Jiřímu Drahošovu. Co vedlo Hrdličku k tomu, že se přiklonil k SPD?

„Ta politika je nejenom o práci. Co si budeme říkat. U některých lidí je hnacím motorem," poznamenal Hrdlička na úvod s tím, že i u něj hrála touha po moci určitou roli, když se rozhodoval, zda vstoupí do politiky. Mě na tom bavila vždycky ta hra," uvedl Hrdička.

K určitému zlomu došlo v roce 2006, kdy Hrdlička začal spolupracovat s Věcmi veřejnými. „Celý příběh začal paradoxně v roce 2006, paradoxně v době toho mého nespravedlivého stíhání, kdy o mně Jiří Paroubek mluvil jako o reprezentantovi pražského kriminálního podsvětí. Ostatně to dokazoval na tom mém stíhání," uvedl Hrdlička. V té době začal spolupracovat s VV, ale současně se poznal s Miroslavem Šloufem a začal dělat kampaň v Praze Zemanově SPOZ. Tohle všechno dělal v době, kdy byl členem ODS. Jeho cílem bylo zabránit Paroubkově vítězství v roce 2010, což se zdařilo. Paroubek tehdy věřil ve své velké vítězství, ale místo toho se dočkal velkého zklamání a odešel z ČSSD. Hlasy mu odčerpaly jak Věci veřejné, tak SPOZ Miroslava Šloufa a Miloše Zemana.

Dnes se politická situace změnila. Změnily se totiž nálady veřejnosti. Není to tak dávno, co by lidé na Zlínsku nezvolili senátrem „japonského kluka z Prahy" Tomia Okamuru. Stejně tak by v polovině 90. let minulého století málo kdo čekal, že se spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti stane premiérem této země. Že především chudší voliči dříve naklonění levici jednoho dne zvolí za premiéra druhého nejbohatšího Čecha. Ale stalo se.

Hnutí Svobodu a přímá demokracie podporuje proto, aby oslabil vliv Andreje Babiše. Jediné, co mě váže s SPD, je můj dlouholetý vztah s Radimem Fialou. To byl ten důvod, proč mě vyloučili z ODS. Protože ty věci vnímám v daleko širším přesahu, tak si myslím, že pro budoucnost České republiky je menším ohrožením to, když Tomio Okamura dostane necelých 11 procent, než kdyby Andrej Babiš (ANO) dostal 35 procent," nastínil své vidění politické situace v Česku.

V tuhle chvíli se SPD politicky daří, ale Bůh ví, jak to bude za rok, za dva nebo za tři. Okamurova popularita možná opadne, ale to prý Hrdličkovi nebude moc vadit. Svůj cíl totiž naplnil - oslabil Andreje Babiše.

Slonková s Kubíkem se rozhodli vyzpovídat také Tomia Okamuru, ale ten o rozhovor nestál. Právníci SPD prý řeší zprávy, které šíří a považují některé za ne zcela pravdivé. Advokáti tyto reportáže zkoumají a Okamura jim nechce zasahovat do práce. „Já musím na jednání do Sněmovny a Seznam zprávy mě fakt nezajímají," uzavřel Okamura.

autor: mp